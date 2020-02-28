四種蛋六道菜 TATE Dining Room呈獻「蛋之盛宴」

世界上食材萬千，當中相信「蛋」是最被低估看輕的一項，每天甚至每餐都圍繞在我們身邊，但留意到其重要性的人卻不多。由2013年至今連續八年榮獲米芝蓮一星的TATE Dining Room，最近就以「蛋」為題，推出全新周六午市餐單。

小小的蛋內，埋藏著無限的可能。(圖片來源：Jakub Kapusnak)

「蛋」是非常神奇的食材，它蘊含豐富的卵磷脂、類胡羅蔔素、葉黃素、膽鹼、維生素A、維生素D、維生素E、維生素B群等營養成分，在人類的飲食歷史中已經存在數千年，能以多種不同形態出現，而且泛用性極高。它會出現在早餐、午餐、下午茶、晚餐、宵夜，可以用作烹煮小吃、前菜、主菜、甜品，能夠成為菜餚中的主角，亦能做好當中的配角角色，無論蒸煎烤熏炸等的烹調手法都適合。不過同一時間，蛋的重要性及多元性卻亦最常受到忽略。

TATE Dining Room總廚劉韻棋 (圖片來源：TATE Dining Room)

為了向蛋作出致敬，TATE Dining Room總廚、曾於2015年獲The World’s 50 Best Restaurants評選為亞洲最佳女廚師的劉韻棋（Vicky），透過精湛的中法混合烹調方式，以四種不同的蛋，包括皮蛋、咸蛋黃、鵪鶉蛋和日本雞蛋，炮製出六道以蛋為主題的菜式，並作為餐廳全新的單一食材星期六午餐的頭炮，將於三月的第一及最後一個星期六午市供應。

Vicky以四種蛋炮製出六道菜式 (圖片來源：TATE Dining Room)

是次周六午間限定的蛋之盛宴，定價每位HK$780+10%，菜式包括前菜的皮蛋豆腐、墨魚麵配暖蛋黃、龍蝦咸蛋黃蒸水蛋和甜品茉莉茶香片蛋撻，另外亦可加配由侍酒師Francois Ferrand精心搭配的葡萄酒，定價HK$480配3杯葡萄酒，HK$780配6杯葡萄酒。

- 皮蛋豆腐 - 熏蛋泡沫配魚子醬 - 墨魚麵配暖蛋黃 - 豆豉荷蘭醬炒蛋 - 龍蝦咸蛋黃蒸水蛋 - 茉莉茶香片蛋撻