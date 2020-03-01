【眼鏡Icon人物】Bill Evans優雅完勝

要數歷年來的戴眼鏡最具代表性的Icon人物，相信一代爵士樂鋼琴家Bill Evans必定榜上有名。我相信人會隨著年紀增長而懂得細味一些事物，尤其是那種細水長流式的人和事，而Bill Evans就正好是這種回甘式的歷史人物，正如村上春樹所形容，Bill Evans就是如此般十全十美。

昔日的爵士樂手不乏一些Iconic代表，而我們先不要談論John Coltrane及Miles Davis 這兩位巨人，其實在爵士鋼琴界卻有兩位舉足輕重的大人物，他們分別是Thelonious Monk以及今期主角Bill Evans。

爵士生活化

或許對很多朋友來說爵士音樂好像有點距離感，甚至有點「扮清高」、裝得高尚似的，但其實爵士樂本身就是一種記錄生活的日記，不同的是樂手是利用演奏形式來表達情感，卻沒有想像般複雜。記得電影《流氓醫生》中梁朝偉在敎會裡頭彈奏鋼琴的一幕，他的造型正正是參照 Thelonious Monk的經典打扮。至於每次走訪日本的拉麵店時，特別是那些獨立經營小店，它們背景總是播放著爵士樂曲，那種衝突感卻形成一種化學作用、感覺和諧。

Bill Evans的不羈在於他演奏時的小舉動，煙不離口的他在投入演出時總散發出迷人魅力，一代爵士樂巨星風采。(圖片來源：wsj.com)

(圖片來源：wsj.com)

Kind of blue是Miles Davis於1959年的經典名作，而有份參與錄音的每位都是大有來頭，其中我們可以發現如John coltrane、Cannonball Adderly及 Bill Evans 等大人物坐鎮。(圖片來源：Reddit.com)

70年代Bill Evans曾與一眾好友在法國舉行名為Live In Nice 的現場演出。（圖片來源：pastdaily.com)

不羈紳士

相反今期的主角Bill Evans，被世人稱之為20世紀著名的爵士樂鋼琴家，他所演奏的風格卻影響了一整個世代，特別是以往由黑人主導的爵士世界，Bill Evans的出現正好帶來一些新衝擊。九一分界兼且西裝筆挺，他的舉手投足都散發出陣陣的優雅味道。的確初期的Bill Evans總是打扮得有如紳士般，其風度翩翩的外型也吸引了不少支持者，而他佩戴的粗框眼鏡亦是一種明確標記，因此日後被時尚界挑選為最具代表性的眼鏡人物絕對是當之無愧。記得日本眼鏡品牌BJ Classic Collection曾推出過一款名為「Jazz」的威靈頓鏡款，是特別向Bill Evans作致敬，那種50年代式情懷更叫人難以抗拒，回甘味濃。

Bill Evans佩戴眼鏡的經典形象至今仍然叫人津津樂道。 (圖片來源：magister.com)

在眾多Bill Evans 的經典裡頭，Waltz For Debby絕對是一張百聽不厭的神作，那優美的旋律和伴奏手法令人一再回味。記得在村上春樹小說「挪威的森林」中，男主角渡邊跟直子相遇時的配樂正是Waltz For Debby這首美妙樂曲，與此同時亦是爵士樂歷史中最值得收藏的專輯之一。

日本眼鏡品牌BJ Classic Collection曾推出過一款名為「Jazz」的威靈頓鏡款，是特別向Bill Evans作致敬。（圖片來源：bj classic）

（圖片來源：Optique）

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