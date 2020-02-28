男士穿衣之道 揀品質揀可持續服裝

要成為百份百的紳士，除了要有外觀打扮之外，修養也是必需具備的條件。需知道時裝是種虛耗資源的行業，所以作為地球的一份子也應該花一點時間去了解每件服裝或是品牌背後有沒有履行責任，這小小舉動絕對是好處多於壞處吧。

圖片來源：Theory Theory是不少上班族的至愛，貪其簡約得來剪裁又帶點時尚。雖然設計簡單，但算是經典永恆可以常穿的款式。今年春季，品牌宣布推出「Theory for Good」企劃，這是一份對顧客、時裝界以及地球作出的承諾。企劃將會研發不同的「Good Fabric」，宗旨是希望將所有的原材料可追溯化，於是Theory開始改革其製衣方法。從重視環境責任的紡織廠合作，以環境理念生產的不同面料，包括2017年便推出過的Good Wool以及去年發佈的Good Linen。承諾能於2025年前將所有的原材料可追溯化，並希望越來越多品牌開始關注可追溯性，做個有責任的企業的同時，也是消費者的得益。