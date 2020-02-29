美學、功能與照顧用家心理合而為一 「Judy」應急工具包

如果大家還有印象，在2012年，即使瑪雅預言的世界末日沒有到來，但世界各地的人們都生起了災難意識，環保意識也更加豐富，但事實上，我們居住的地球環境並沒有變好，去年底的澳洲大火，北極的冰川正急劇融化，以至是我們正臨的病毒肆虐，本來只在電影橋段看到的災難情節正在發生。即使香港是一片福地，但有些地方每天都面臨著地震、海嘯等的威脅，而家中備有一個應急工具箱也成常態。今回要說的，是由Red Antler設計的應急工具包，由視覺系統到應用起來，都照顧著用家的心理。

圖片來源：JUDY

圖片來源：JUDY 名為「Judy」的工具包分三種，分別是腰包裝的、適用於二人或四人的背包或盒裝工具包。內裡包括一系列多功能必需品，例如膠帶、電池、電話充電器、手電筒、急救箱這類日常用品，還有防塵口罩、手套、緊急飲用水和具有五年保質期的食物。

圖片來源：JUDY 至於設計上旨在打造一個簡單而實用的品牌形象，考慮到用家的心理，捨棄常用的紅色而採用警報橙色，並不想要引起不安與警告意味，純粹的引起注意，這概念貫徹到名字、視覺識別系統、包裝及攝影。採用「Judy」這個親切的名字，配以教科書式的簡單插圖貼紙，令人使用起來安心，因為真的用得著的時候，相信用家最需要的是冷靜和放心。Red Antler指出，這想法也啟發自NASA及醫療領域的產品，以簡約、平易近人為主，在緊急情況發生時，在現實與希望之間建立適當的平衡。