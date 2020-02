【法拉利】賽道上的極速躍馬 Ferrari F8 Spider

自1977年308 GTS誕生開始,為開蓬超跑搭載中置V8引擎,成為了法拉利最具標誌性的佈局,而最新推出的F8 Spider不但承繼了此優良血統,更從GT級別賽車488 Challenge移植了賽車基因。

圖片來源:Ferrari

圖片來源:Ferrari

首於2013年面世,法拉利的F154雙渦輪增壓缸內直噴V8引擎,絕對稱得上是歷史上的最強引擎,在「International Engine of the Year」共奪得過14項大獎,包括於2016至19年間破紀錄地連續四年贏得年度大獎,更在2018年獲選為「Best of the best」。全賴此驚世引擎的最高710hp馬力,以及在3,250rpm就能釋放770 Nm峰值扭矩的強勁威力,令F8 Spider擁有最高時速360km/h及0-100km/h僅2.9秒的非凡表現。

正如此前在介紹812 GTS時說過,空氣動力設計對於性能表現影響極大,這於開蓬跑車尤其重要及困難。廠牌從旗下的GT級別賽車488 Challenge吸取技術經驗,研發出車頭的S道管氣流動力學設計,幫助汽車在高速行駛時獲得相應強大的下壓力,提升行走穩定性及過彎速度。至於車尾部分,引擎艙蓋則以魔鬼魚的造型設計,加上中央兩邊的透氣口,並在經典的左右各雙圓燈組設計上方,是加大面積的擾流器,令車在不增加風阻的情況下加大了後軸下壓力。整體而言,加入GT賽車技術之後,F8 Spider比起上一代型號,有10% 的空氣動力學效率提升。

除了空氣動力設計外,F8 Spider的車廂設計同樣以廠牌的賽車為藍本,在強調駕駛者與汽車的關係的同時,提供了恰當的豪華及舒適度,結合鋁合金及碳化纖維部件營造出富有品味的車廂環境,讓不同身材及個性的駕駛者安坐於全新設計座椅上的時候,能輕鬆自然地掌控中控台及儀錶板各個操作功能。此外,廠牌亦在行駛動態系統上下了不少功夫,並透過「法拉利動態強化系統升級版 (FDE+)」、「側滑控制系統 (Side Slip Control)」、「電子差速器第三代 (Ediff 3)」等功能,協助駕駛者駕馭這部極速超跑的非凡性能,盡情隨心馳騁。