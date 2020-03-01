認識五種宴會派對Dress Code

人大了，社交圈子變得廣闊，參加各種不同大小宴會派對的機會也越來越多，拿起邀請函，上面大多都會寫上服裝要求，看著「Black-tie」、「White-tie」、「Business Attire」等詞彙，卻一個都看不明白？現在就讓我們來認識一下吧！

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White-tie

傳統上最正式的禮服，基本上只有出席極為盛大的正式場合才會穿著。正統的tailcoat極為講究，外套必須要以黑色的精紡羊毛縫製，翻領則為絲質，正面下擺剛好及至腰線並配有單顆布包鈕扣，而背面下擺則由腰線單開岔至膝蓋位置。此外，完整的tailcoat還包括不設腰帶的黑色鑲邊高腰褲、白色馬甲、白色煲呔以及白色手套，穿著時必須搭配備有袖口鈕的白色marcella shirt。

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Black-tie

亦即人們普遍所認識的Tuxedo。與普通西裝最主要的分別，在於tuxedo上的翻領必須是沙丁材質，而且是尖領或絲瓜領的。此外，正統的tuxedo是單襟單鈕扣和縫上雙唇袋的，而背面下擺則是不開岔設計。穿著tuxedo時，應配搭白色的翼領或溫莎領裇衫，並戴上絲質煲呔。下身穿搭載背吊帶的長褲，若然tuxedo是尖領設計的應該穿上馬甲，至於絲瓜領設計的則應該穿上腰封。

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Morning Coat

通常用於出席在下午6點之前舉行的正式宴會。正統的morning coat是單襟、尖領，並配有單顆鏈扣或鈕扣的，正面由腰線開衩至背後的無開岔及膝下擺。相比起white-tie，morning coat的搭配靈活多元但同時亦複雜得多，最經典傳統的是黑色外套搭配條紋或千鳥格長褲、淺灰或象牙色馬甲；此外深灰、淺灰和深藍色的外套和長褲都是可以接受的，而馬甲則建議穿著黑、深灰、淺灰、淺藍、象牙色。總括來說，就是顏色切忌鮮艷浮誇，並避免外套、長褲及馬甲整套的顏色完全相同。

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Business Attire

亦即lounge suit，簡單而言就是日常上班時穿的商務西裝。單襟外套配襯翻領裇衫、領呔及長褲，並可加配馬甲。外套、馬甲和長褲的顏色、條紋及材質應該保持一致，並切忌穿著鮮艷浮誇的顏色。

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Smart Casual

可算是宴會派對中最輕鬆簡單的一種服裝要求。基本上是一件外套、有領上衣，搭配一條絨布、針織或扯布褲，重點是千萬別穿牛仔褲及波鞋或拖鞋。