【山系】新手入門特色短路線 輕鬆應付山系生活態度

作為一位出色的男生，除了外表造型、知識內涵、心態和體格都非常重要。而後兩者卻可以透過持續做運動而練就出來。近日大家都或者多了時間去行山、遠足，其實除了在肺炎肆虐的這段時間，行山本來就是一個好習慣，我們也不要做一個忽然山友。不少朋友礙於行山費時，但其實在城市之間存在著不少行山遠足短路線，除了風景優美，也各頗有特色。要知道在地圖上去看，其實香港有六成以上的地方還是綠色的。原來在國際山界，香港的山難度算高，雖然海拔不高，但出名崎嶇難行。不過今回要說的並非這些具有挑戰的路線，而是兩條方便易行的短路線。

攝影：何國龍

鹿頸

位於粉嶺的鹿頸，除了有著自然美景，也有不少歷史痕跡，而且在四季漫遊都各有特色，特別推薦夏天到來，因為這裡沿路都是海邊，有著烏蛟騰一帶常見的紅石，由於陽光加劇了岩石中鐵質的氧化，在炎陽照射下更是火紅，還有周遭可見的紅樹林，多不勝數的招潮蟹、寄居蟹、彈塗魚是常見的小生物，還不時見到牛隻與羊出來吃草。除了遠足，時節對的話也是摸蜆勝地，而冬季則有著不少水鳥到來定居。

由粉嶺站出發乘小巴前來，總長度約四公里，由於大多都是沿海的平路，慢慢走大約花兩小時。沿路走不會迷路，會走到鳳坑及谷埔，有著一所建於1931年的「啟才小學」，別具歷史韻味，而最吸引眼球的，卻是香港最大片之一的蘆葦林。這路線可以通往鎖羅盤及烏蛟騰，也可以在谷埔就休息，沿路折返，中間都有士多可以補給。