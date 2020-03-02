以蝙蝠之道還治蝙蝠 中國設計「Bat Man」移動防護罩

蝙蝠俠是漫畫中打救世人的英雄人所共知，當今天疫症擴散到世界各地，而來自Penda China的建築師孫大勇就設計了一種防護罩的概念，正正名為「Bat Man」，能否成為疫症的其中一個解決方案？

圖片來源：Penda China

圖片來源：Penda China 孫大勇設計的「Bat Man」是一種針對冠狀病毒的防護罩。蝙蝠攜帶大量冠狀病毒，被認為是冠狀病毒來源的野生動物之一，牠們很少生病，因為其適應能力能夠修復DNA，有說牠們的體溫在飛行時會升高至攝氏40度，休息時會恢復到正常水平，這種體溫變化會使牠們能夠攜帶病毒同時遏制病毒在體內的傳播。孫大勇正正因為這恐懼本身而思考出可能的解決方案，很多人一直在使用口罩來嘗試保護自己，儘管尚不確定這樣是否有效，而新設計卻更直接地保護用家。

圖片來源：Penda China

圖片來源：Penda China 防護罩將由蝙蝠翼形狀的碳纖支撐物製成，可以穿戴上身， PVC薄膜會在這些支撐物之間伸展，而嵌入其中的金屬絲會加熱到足夠高的溫度，以殺死任何病原體，從而為用家創造一個無菌的環境。概念就像汽車擋風玻璃之間一樣有加熱絲，可以在冬天融雪。雖然設計還在概念階段，而實際生產也面對著需要解決的問題，不過就算其應用度如何，也是一種難得的嘗試。