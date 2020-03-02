【江詩丹頓】265年歷史超級錶廠

高級鐘錶界名字多如繁星，但真正能達到最高層級的，必須要得到大眾的認可。其中一個最成功的名字之一，Vacheron Constantin江詩丹頓，老早就成為了腕錶收藏家們的心頭好。至於這錶廠為什麼可以成為有錢人最愛，以下四大理由，不知是否和你的想法一樣？

位於瑞士的錶廠極具規模而且現代化。(圖片來源：Vacheron Constantin)

百年不斷信心保證

首先要講的，一定是錶廠自己最為自豪的一個特點，就是江詩丹頓是當今眾多歷史品牌中，擁有未間斷最長歷史紀錄的一個。比起江詩丹頓早建立的牌子不少，但江詩丹頓自1755年於日內瓦創立以來，265年從未停止生產。這個紀錄，只要牌子一天還在，就不是別人可能挑戰的。

錶廠從未停擺，最大的優勢就是能夠給予買家信心，因為你不用擔心錶廠朝不保夕，要維修時不知找誰去又怕沒零件。這種，就是實力的最佳演繹。

每一位在江詩丹頓裡工作的師傅都非等閒之輩。(圖片來源：Vacheron Constantin)

身份象徵

有歷史有信心，即使腕錶的訂價不便宜，買家仍然樂意追求。而一枚平均價值不低的江詩丹頓，買得起的人非富則貴，在社交圈中，這種背景就形成一種身份的象徵。有能力買的人，都是識貨之人，也是具有一定社會地位的人，於是，一錶在手，不就是最好的身份象徵了嗎？

品牌的Métiers d’Art系列展示了他們在藝術上的造詣。(圖片來源：Vacheron Constantin)

高級腕錶的價值另有一個非常公道的指標，就是二手價格。江詩丹頓多年來製作過不少名作，機械及性能固然硬淨，即使佩帶多年仍然不怕損壞，二手價格自然能夠好好維持。此外，針對一些產量較少的款式，江詩丹頓的名作也是各大拍賣會的常客，這種潛藏升值能力的本領，也是令到品牌成功的一大原因。

編號 57260的腕錶以雙錶盤設計，搭配57項複雜功能。(圖片來源：Vacheron Constantin)

最複雜能手

當然，講到實力，耐用可靠或是售後支援充足都重要，但真正演示實力的，還靠大師級作品。任何的傳統複雜當然都不會難倒江詩丹頓錶廠，但錶廠更不就此滿足，他們一直推陳出新研發更多技術，務求一直進步。

講到代表作，我們可以數到2015年品牌製作出了史上最精巧複雜的時計，這枚編號 57260的腕錶以雙錶盤設計，搭配57項複雜功能，根本是怪物級的。