沒有了logo和老虎嘜頭 新Kenzo服飾終於長大了

Kenzo曾經給人很百厭、潮童的形象，好像永遠都是個長不大的男孩。如今由另一位設計師接任品牌後進行大改革，新形象更貼近現狀更易穿更希望擁有。

圖片來源: Kenzo 品牌創辦人高田賢三於70年代創立Kenzo，事業的高峰是設計出令人快樂的色彩和花卉圖案，也是巴黎第一個展示解構主義時裝的設計師。所以Kenzo從來的形象都很繽紛，上一任擔任了9年的設計師組合成功把品牌變得年輕並街頭化，玩logo亦推出大量配飾產品，沒錯是贏來不少年輕一族的消費層但也逐漸流失了品牌應有的靈魂。今次在沒甚麼期待之下竟然有驚喜，新設計師Felipe Oliveira Baptista希望將品牌「玩到爛」的老虎嘜頭轉為更低調但充滿藝術氣息的版本，又加入大量好看又可穿性高的剪裁大褸和層次穿搭法，整體系列有足夠的色彩但又不會太過搶，令品牌成功增添成熟味。

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Kenzo新設計師Felipe Oliveira Baptista（圖片來源: Kenzo） 設計師本人來自葡萄牙，所以就向20世紀葡萄牙最偉大的畫家之一Julio Pomar的作品作借鑒為這一系列的印花主題。其中Pomar創作的抽象老虎畫像就被用在數件T恤和針織衫上，算是upgrade了之前有點厭的老虎。還有貫穿著整個系列的連帽裝，靈感是來自設計師家鄉的傳統服飾，也是給予這首個系列一點點的私人感情，既浪漫又合時宜。值得一提的是這系列裡的服飾都是unisex的，這也是一場男女混合騷，但也代表了現今社會的趨勢，時裝應該是沒有限制的。