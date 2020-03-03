Common Accounts針對土地與環保議題 設計新式未來葬禮

土地問題存在於不同的城市。在香港，不少人面對著在生為樓奴，去世愁龕位的狀況。而設計工作室Common Accounts有見於此，在同樣面對這問題的首爾建造了一個殯儀館的原型，於這個數碼年代設計一個未來的葬禮。

圖片來源：Common Accounts

圖片來源：Common Accounts 連「死亡」這件平常不過的事，也需要被重新設計，鑑於土地的可利用性愈來愈少，以致人在去世後也難以負擔善終事務，而火葬本身也對環境有負面影響。Common Accounts針對這兩大問題，設計了一個環保的葬禮儀式，首先，死者的遺體會利用鹼性水解液轉化成液體，可以為殯儀館的花園提供營養，而栽種出來的花可以用來裝飾屋頂上展示的禮儀空間框架，液化過程中產生的熱量可用於建築物，比火葬環保，也不會像埋葬一樣需要土地。這種水化殮葬技術已在美國十多個州分推行，其好處是沒有有害物質排放，既環保又清潔。

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