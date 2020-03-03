【武漢肺炎】健康美味又環保 七家餐廳植物肉外賣推介

日日home office，走動不多又餐餐外賣多肉少菜，想從飲食方面著手改變一下，不如試試近年大熱的Impossible™植物肉，以蛋白製成，並加入從大豆植物根部取得的血紅素，吃進口肉味與動物肉相差不遠。以下這七家餐廳最近都推出以植物肉炮製的外賣菜餚，既健康美味又環保。

圖片來源：Impossible™

Ruby Tuesday - 香濃肉醬長通粉

以植物肉、洋蔥、香濃醬汁、洋蔥、番茄醬和蔬菜湯製成美味濃厚的肉醬，完美配搭長通粉，並以巴馬臣芝士（Parmesan Cheese）和新鮮羅勒作點綴。

圖片來源：Impossible™

Menu Verde by Cali-Mex - 墨西哥芝士醬配玉米脆片

混合了惹味香料的植物肉、半溶墨西哥芝士及胡椒製成的芝士肉醬，想進一步減少碳水化合物攝取的，更可選擇將玉米片轉成新鮮生菜杯。

走肉蔬食硏究所 - 日式咖喱漢堡扒飯、冬菜蒸牛肉餅煲仔飯

肉汁豐富的植物肉漢堡扒沾滿麵包糠並炸至黃金鬆脆，配搭自家製日式風味咖喱汁及香軟白飯；而另一款則將植物肉與冬菜混合造成肉餅，再加上窩蛋至充滿飯焦香的煲仔飯面。

圖片來源：Impossible™

Little Bao - Impossible™ 包

以餐廳著名的蒸包夾上植物肉漢堡扒、黑椒醬、咸檸檬昆布沙律及腐乳沙律醬，揉合了多個不同國家的經典味道。

圖片來源：Impossible™

Alvy's - Alvygan 薄餅

以充滿茴香味的植物肉、椰菜仔、醃製蕎頭和全素芝士製成，半溶的芝士和肉汁香濃的 口感豐富植物肉，與香脆的餅底拼湊出奇妙的化學作用。

圖片來源：Impossible™

麻辣燙 - 紅油抄手

主打川菜的米芝蓮餐盤推介餐廳，推出以美味多汁的植物肉作餡料的紅油抄手，並配上自家製的蒜蓉辣椒醬，非常惹味。

圖片來源：Impossible™

Beef & Liberty - 辣椒芝士漢堡

以招牌香烤麵包夾著肉汁豐富的植物肉漢堡扒、瑞士芝士及自家製的青辣椒醬，再在漢堡上放上烤過的墨西哥青辣椒。