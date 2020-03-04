推介8個專為男裝而設的購物網站

最近受疫情影響許多人都需要留在家中工作，變相多了時間做「自己野」。在網上購物愈來愈方便的時代，許多人買甚麼都是靠上網。難怪有數據指服裝的網購銷售額早已超越實體零售的營業額的兩倍，能安坐家中又有送貨服務實在方便不過，現在為你推介8個專為男裝而設的購物網站。

圖片來源: Bira.co.uk

stockx.com 1. 找限量版波鞋：StockX 專為特別版或是極限量的波鞋而設，運作有點像eBay般價高者得。好處是該網站的團隊會檢查每一對來貨波鞋，確保買家收到的是貨真價實，所以價格可能會偏高。 stockx.com

2. 找二手名牌：Vestiaire Collective

由Berluti到Gucci到一些休閒街牌都能在這裡找到，網站更細緻地把不同物料、色調、裝飾等細節分類，同時會有團隊檢查貨物真偽所以會有一定的保證。除了二手之外，也能找到全新連牌或是vintage設計。

vestiairecollective.com

toddsnyder.com 3. 找美式風格：Todd Snyder 美式衣著始終有一班忠實粉絲，這個網站來自紐約的設計師Todd Snyder，裡面引入大量不同品牌由衫褲鞋襪錶飾物以至是護膚品都應有盡有。值得留意的是還有自家品牌聯乘 Champion推出的美式經典運動裝束，復古得來原汁原味。 toddsnyder.com

opumo.com 4. 找簡約風格：Opumo 喜歡簡約剪裁及素色調的，必定會喜歡Opumo。有點像COS但是從多個主打手工和設計的品牌裡篩選出來，品質好價格相宜。而且會定期推出介紹生活品味的網誌，談論古董車、室內設計還有旅遊。 opumo.com

mrporter.com 5. 男裝專家：Mr.Porter 無人不識的網站，賣時裝同時亦是賣一種生活品味。由奢侈品牌到較casual的款式均有，產品亦細分至不同款式，如不同的領口或是紐扣的西裝褸等。另外每一期的網誌內的時裝知識亦非常值得追看。 mrporter.com

ln-cc.com 6. 找潮流款式：LN-CC 一間行內公認為潮的網店來自倫敦。除了一般熱賣品牌還會提供比較偏門較少人聽過的品牌，還會有音樂、書籍和家品等發售。 ln-cc.com

suitsupply.com 7. 找正式西裝：Suit Supply 較專業的一站式西裝造型網站，由假日裝束到上班西裝、飲宴禮服以至是度身訂制的服務都有。由挑選面料到尺寸、紐扣、貼身程度等都可以輕鬆於網上處理，訂造時間需時4至5星期更可以免費退換。 suitsupply.com