【法拉利】SF90 Stradale獲iF設計金獎

講經典、講心水我們可以好主觀各有選擇，但講到快，很客觀，因為數字不會講大話。當今史上，最快的法拉利街車是哪一部？在2019年推出的SF90 Stradale是也。

法拉利確信就連引擎都是迷人的，所以一向喜歡將之大肆呈現。(圖片來源：Ferrari)

說SF90 Stradale劃時代也絕不為過，因為這部汽車，是法拉利車廠首部量產的油電混合動力作品，三個電動引擎合計能提供220PS馬力，加上780PS的雙Turbo V8主引擎，總數1,000PS馬力不多也不少。

獨一無二的線條，是來自技師們最細意的打造。(圖片來源：Ferrari)

得益於電動引擎的特色，SF90 Stradale的0-62mh加速只需2.5秒，大致上就是0-100kmh，這個數字是縱觀歷代法拉利從未有其他一部車能夠比得上的。車廠甚至在其Fiorano測試賽道上讓SF90 Stradale和出名勁爆的LaFerrari鬥了一圈，結果SF90 Stradale衝線時領先了後者足足64米的距離。

坐在街車裡，但誤以為自己身處賽道，就是法拉利的專屬魅力。(圖片來源：Ferrari)

SF90 Stradale的速度再不需要質疑，而汽車最近又在另一個界別得到了認證，就是於2020年設計界的奧斯卡iF Design Award中，作為全場75項金獎中唯一的一款得獎車型，榮獲iF設計金獎。

每個細節都是讓人動心的理由。(圖片來源：Ferrari)

SF90 Stradale車型獲得了一眾評委的高度讚譽，在官方的評語中，更被稱為「外觀造型新穎獨特，令人血脈賁張，擁有清晰分明的車身線條和明快俐落的細節元素」，同時「全新車身設計比例在對稱和張力之間形成了一種獨特的平衡感」。

最微細的地方，都看得出法拉利的認真設計。(圖片來源：Ferrari)

iF 設計大獎是世界上最具權威和價值的設計獎項之一，由 iF國際設計論壇有限公司（iF International Forum Design GmbH）每年舉辦。在過去 67 年中，iF 設計大獎被視為全球卓越設計的標竿，每年都能收到來自 70 個國家超過 6,000 件參選作品。這次SF90 Stradale獲獎，就好比將主觀的靚與唔靚定下了清楚結論，無得拗。