【武漢肺炎】打造理想家居工作環境 Home Office三寶

武漢肺炎持續肆虐，雖然香港確診人數破百，但相比韓國單日五百單，不得不讚香港人抗疫有功，當中眾多公司推行home office措施，減少員工長時間聚合的機會，成功防止疫情大規模擴散。在現下仍未知疫情何時才能終結的時候，home office似乎會是長期抗爭，故此不妨好好打造家中的專屬工作空間，以簡約設計及輕鬆氛圍來提升工作效率。

圖片來源：Apple Inc.

Apple HomePod

好多人都喜歡邊辦公邊聽歌，不過平日在辦公室人多，開住個喇叭聽歌是禁忌，只好冇癮地戴上headphone自閉。難得在家工作，當然必備一個靚喇叭，蘋果的HomePod不但一如品牌其他產品般擁有簡約型格的外表，內涵亦非常不錯。以一個置於機頂的特製低音單元，搭配七個波束成形的高音單元，加上可演算分析⾳樂和環境狀況的A8處理器，自動調校低頻及最合適的聲⾳環境，更可透過同時連接兩部HomePod，打造左右聲道的環迴立體音牆效果。

圖片來源：Nespresso

Nespresso 粉囊咖啡

香港人普遍愛喝咖啡，人均每年消費近200杯，想要足不出戶又時刻能夠嘆到杯靚咖啡，粉囊咖啡是個好選擇。Nespresso最近推出「意味之源」咖啡系列，從意大利多個滿載故事的城巿中汲取靈感，以各地獨有咖啡文化及烘焙技術，混合出七款香濃的咖啡口味，分別為羅馬（Roma）、佛羅倫斯（Firenze）、巴勒莫（Palermo）、拿坡里（Napoli）、熱那亞（Genova）及威尼斯（Venezia）。

圖片來源：Bonpoint

Bonpoint 香薰蠟燭

具各種不同療效的香薰近年大行其道，當中尤以簡單易處理而且外表美觀的香薰蠟燭最受歡迎。法國精品品牌的四款香薰蠟燭Original L’Eau de Bonpoint、Orange Blossom、Cherry Blossom 及Cotton Flower各具功效，有助舒緩神經及抖擻精神。不過謹記每日點燃時間，最好不要超過三個小時，而且每次最多只好點燃兩種款式。