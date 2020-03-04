如何分辨香水、淡香水和古龍水來迎合不同場合？

男士的魅力除了靠衣裝，談吐及禮儀外，身上發出的氣味其實亦同樣重要。

圖片來源：Chains To Gains 香氣擁有無比的力量。只要聞到熟悉的香氣，就算只是微微的都能夠即時喚起你珍貴的童年回憶，讓你想起初戀，或者是那次喝太多後用來辟味的經歷。挑選香水有時比挑選一套合身的西裝更難，因為沒有一定正確的方程式去參考，也沒有度身訂制一定適合你的氣味。所以只能夠不斷試，從而找出適合你個性和打扮的氣味。

Tom Ford Fucking Fabulous Eau de Parfum （東洋、皮革味） 香水主要分為3大類，包括香水(Eau de Parfum)、淡香水(Eau de Toilette)和古龍水(Eau de Cologne)。分別在於擁有不同濃度的香精含量，濃度愈高，價錢亦會愈高，香氣能維持在皮膚的時間亦是最長。

Creed Aventus Eau de Parfum （佛手柑、黑加侖葉、蘋果和菠蘿） 一般而言，Eau de Toilette的濃度大概為8%至12%；再Eau de Parfum的濃度則為12%至18%。雖然不同品牌的濃度會有著輕微的分別，但EDP一定比EDT的濃度為高，而濃度高的香水就比較適合於晚上或是隆重場合時用到。而男士常用到的古龍水則是香味最淡的一款香水，濃度只有3%至5%，味道通常也比較清爽。緊記，切忌用過於突出或濃烈的香水，尤其是在辦公室的範圍內，因為這如同穿錯衫一樣尷尬。好的香水應該是不會有侵佔他人空間的壓迫感，反而是能給人清新、整潔和自信的感覺。以下推介幾款不同濃度和個性的香水，讓你輕鬆應付各種場合，並提升你整體的形象打扮。

Kilian Rolling in Love Eau de Parfum 鳶尾花、麝香

Penhaligon Juniper Sling Eau de Toilette 靈感來自著名雞尾酒，帶杜松子、胡椒和木香味

Dior Homme Eau de Toilette 帶馥郁木香及鳶尾花的全新香水

Jo Marlone London Huntsman Cologne 與Savile Row老字號裁縫品牌Huntsman合作推出包括4種香氣，木香到清新柚子 ，充滿成熟男士魅力。

Chanel Bleu de Chanel Eau de Toilette 就如Chanel No.5般，這男士版本同樣經典永恆。含荳蔻、生薑、檀香等成份，氣味複雜但帶層次感。