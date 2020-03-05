打破常規！全球首部四座位超跑 Koenigsegg Gemera

雖然在武漢肺炎橫行之下，瑞士政府宣佈禁止境內舉行超過1,000人的活動，令日內瓦車展因而被迫臨時取消，但仍然無阻一眾車廠發表新作，當中獨立瑞典超跑廠牌Koenigsegg，日前就透過網上直播發佈全球限量300架的新作Gemera。

圖片來源：Koenigsegg

為了加強速度表現，超跑過往盡以雙座位設計，以減低車身重量和體積，及迎合空氣動力設計，不過今次Koenigsegg推出的Gemera卻打破常規，以內籠空間充足的四座位設計登場，更提供寬敞的行李空間！話雖如此，Gemera卻仍然具備超越市面上大部分超跑的極致性能表現，由一個雙渦輪增壓Freevalve 三氣缸引擎及三個電動摩打組成的Tiny Friendly Giant動力系統，提供最大1,700bhp馬力及3,500Nm扭矩，而且比傳統的內燃引擎更輕量化和高效，帶來最高時速超過400km/h及0-100km/h僅1.9秒的神級表現，續航力達1,000公里。

由一個雙渦輪增壓Freevalve 三氣缸引擎及三個電動摩打組成的Tiny Friendly Giant動力系統 (圖片來源：Koenigsegg)

外形設計方面，Gemera貫徹廠牌一系列車型的風格，以簡潔的瑞典式設計為主軸。前臉的設計靈感源於廠牌於1996年面世的第一台原型車Koenigsegg CC，採用如同噴射戰鬥機般的環繞式擋風玻璃、無B柱設計、簡潔線條、短懸設計和碩大的側進氣口，以及自動式同步旋翼門（KATSAD）。

圖片來源：Koenigsegg

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有別於一般超跑純粹講究性能及外型，廠牌希望Gemera適用於長途旅行，並能滿足家庭日常出行，而且具舒適感、個性化和安全性。軸距達到3,000mm，加上四轉向、四驅動和四扭力矢量控制，令Gemera能提供富刺激性的速度感的同時，帶來寬敞的空間以及舒適穩定和安全流暢性。此外，車中還配備由11個揚聲器組成的音響系統、四個保溫和冷凍杯座、記憶加熱座椅、前排電動座椅、三區自動恆溫系統、Autoskin智能電液壓門艙操控、前後座椅的中央信息娛樂螢幕、Apple CarPlay、車載互聯網系統、Wi-Fi等設備，恍如一架普通日常轎車。