【語言藝術】口不對心的英國人

學懂一種語言，跟你能否和該語言的使用者溝通是兩回事。聽起來很奇怪，但這是事實。就以英文來講，我們從小到大學英文，可能講得流利無比，但當你遇上一個地道的英國人，你可能隨時完全理解錯了對方的意思。

英國人那種表面式的禮貌是全世界知名的。(網上圖片)

選英國人來做這系列的第一個主題是有其必要性的，因為相對整個歐洲，英國人是出名口不對心。他們的口不對心，指的是英國人習慣以非常婉轉的態度表達負面情緒。甚至，我們簡單地說英國人不會從口裡說出一些負面的說話也可以成立。

要和英國人好好溝通，真的要先熟悉他們。(網上圖片)

遇到好的、他們喜歡的事，他們會以誇張十倍的方式說出一些非常有力量的讚美。遇到普通或他們不感興趣的事，他們會說成非常好的事。遇到不好的或他們不喜歡的，他們也絕少會直接說不喜歡。

舉例來說，如果你跟他們說話，他們答你「interesting」，那就表示他們覺得你都傻下傻下；如果你有甚麼介紹了給他們，而他們說「quite good」，那就表示他們覺得無聊到極；如果你引得到他們說出：「It’s very brave」那麼他們基本上已經覺得你是痴線的。

得到幾多的讚賞，可能都完全無一個是真心的。(網上圖片)

下雨天陰陰濕濕冇人鍾意嗎？他們會說「It’s classic I love it」。你介紹給他吃的中式食物，他基於禮貌一定會嚐一點然後放下，跟你說甚麼「It’s delicious」你基本上可以當聽唔到，只要看他是否會把東西吃完，甚至再跟你要，你就知道他們實質上是否真的喜歡了。

想要英國人大聲講出心底感受，實在是妙想天開。(網上圖片)

所以簡單講，跟英國人相處，你問他們有甚麼感覺基本上都是廢的，重要的是你去觀察他是否真的在享受。不過英國人的表情技巧，可就沒有他們說話那麼高明了，所以留意多點，你自然知道真正答案。