【威士忌入門】關於IB的種種

對於威士忌，入門的朋友或者會選原廠的常規款來小試牛刀，試試自己的口味，然後會嘗試不同的酒廠風格、種類、年份，接下來，或者就會進入IB（Independent Bottler／獨立裝瓶商）的世界，嚐盡威士忌世界的多樣性。威士忌除了原料及產地分類之外，也可以「OB」（原廠威士忌）或「IB」來劃分。對於前者，無論由酒瓶、酒標設計，以至酒的口味都會貫徹酒廠的特色和風格。但對於IB而言，酒的風格、酒標的設計擁有更大的自由度，所以往往更加注目。

人稱「協會酒」的Scotch Malt Whisky Society，是著名的IB（圖片來源：Scotch Malt Whisky Society） Douglas Laing、Gordon & MacPhail、Scotch Malt Whisky Society、Cadenhead’s、The Whisky Agency等，都是著名的IB品牌。而IB有趣的地方在於有自己的市場營銷手法，所以IB的酒標中首先映入眼簾的並非酒廠名字，甚至也並非裝瓶商的名字，而可能是酒的系列名稱，例如Whisky Base的「Archives」、The Whisky Agency的「The Drunken Master」、「The Perfect Dram」、Douglas Laing’s 的「Rock Oyster」、「Big Peat」等。

近年Douglas Laing的酒在香港常見到，其酒標往往能夠生動地反映出酒體風格（圖片來源：Douglas Laing） 有趣是有趣，但是否代表IB一定比OB優勝？雖然在Whisky Base，得分最高的100瓶酒當中有三成以上是IB，也有不少朋友會覺得，由於IB的酒是向不同酒廠原桶購入的，按道理酒廠有好酒都會留給自己。然而著名的IB都有著不差於酒廠的歷史，他們的獨到眼光有時甚至會對酒廠的名譽有良好的發展。而且，就算是原廠選剩的酒，也不代表品質不佳，更大的可能是與酒廠風格不符合，或說是沒有原廠基因的酒，而原廠更不會因這些少量的酒而去重新打造營銷手法，正是IB的存在價值之一。