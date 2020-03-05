首先我不知道的，是為甚麼Tudor在香港，會被反轉讀成「刁舵(Dutor)」，不過這既然成為習慣，反而變成一種親切感，其實不壞。

1932年第一枚面世的Tudor腕錶。(圖片來源：Tudor)

講起Tudor，很多人都知道其原來創造出來的目的，是作為「窮人勞力士」而存在。1946年時由Rolex的創造者Hans Wilsdorf所帶來，開宗明義不遮不掩，是有著Rolex的設計，但內裡只用上別家的機芯。於是，在共享Rolex錶殼技術情況下，Tudor擁有非常高的功能性，而裡頭主要以ETA機芯來行走，質素上其實並無太大犧牲。

North Flag內藏品牌首枚自家製機芯，非常有代表性。(圖片來源：Tudor)

以此背景，Tudor的起航算是一帆風順。但隨著時代轉變，機械錶的身份慢慢由工具轉變為奢侈品，Tudor的背景就變得尷尬。成也Rolex敗也Rolex，沒有自己面貌的Tudor慢慢在接近千禧年的時候陷入進退維谷。

說Black Bay潛水錶為Tudor改寫了歷史與地位絕不為過。(圖片來源：Tudor)

兩個重要年份讓Tudor「脫胎換骨」，講的是2012年和2015年。其實早在2009年，錶廠就決定要大力發展Tudor，令其重拾價值，當時幾個系列如Grantour Chronograph及Glamour都製造了一定聲音。但2012之所以重要，是因為錶廠當年重新設計出成為了現代經典的Black Bay潛水錶。既要撇清與Rolex的關係想要開創出自己一片天，但又同時不躲不避地直接在Rolex最強的潛水界別中正面衝突，Black Bay當時得到的成功是明顯的，Tudor也憑著這系列作品，第一次擁有了屬於自己的面貌。

MT5621機芯內裡用上防磁的矽游絲，還達到了COSC天文台認證。(圖片來源：Tudor)

大家都知道高級鐘錶界講究的是甚麼，造型打起了信心，Tudor繼而在2015年，在他們的North Flag系列上，首度裝配了自家機芯MT5621。這枚自動機芯可不隨便，內裡用上防磁的矽游絲，還達到了COSC天文台認證。憑此氣勢，Tudor的發展一日千里，再不用被當作Rolex的替代品，並成為現在市場上最受歡迎的高級腕錶品牌之一。