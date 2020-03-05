眼鏡配襯提升造型大法

男士的基本造型配飾當中，除了手錶、領呔、袋巾、手提袋等，太陽眼鏡是另一樣常被人忽略的東西。許多亞州人不習慣配戴太陽眼鏡，認為很「扮嘢」，但其實一副太陽眼鏡的主要作用是預防紫外線對雙眼帶來的傷害，其次才是為整個造型帶出畫龍點睛的效果。

Credit: David Beckham Eyewear by David Beckham

圖片來源：DMarge 近期除了需要配戴口罩外出之外，一副眼鏡同樣聲稱能防禦細菌的侵襲。所以這次希望以不同面型為你推介合適的眼鏡款式，因為一副適合你的眼鏡不只是代表一種態度，它可以改變你的形象，更能成為你的個人標誌。

圖片來源：Tom Ford

圖片來源：Rich Fury 近期除了需要配戴口罩外出之外，一副眼鏡同樣聲稱能防禦細菌的侵襲。所以這次希望以不同面型為你推介合適的眼鏡款式，因為一副適合你的眼鏡不只是代表一種態度，它可以改變你的形象，更能成為你的個人標誌。

圖片來源：Mascot 根據自己的面形選擇眼鏡： 通常太陽眼鏡的形狀應與臉部形狀相反，這樣會有助於修飾過份苛刻的臉部線條從而建立平衡順眼的視覺效果。

圖片來源：Paul Smith 橢圓形面（Oval Face Shape） 特徵 — 前額較窄、大顴骨、窄下巴 推介眼鏡款式 — 所有。這種面形天生就是襯甚麼都不會出錯 。

圖片來源：Ray-Ban 方形面（Square Face Shape） 特徵 — 額頭較寬、突出的顴骨、方形下巴 推介眼鏡款式 — 圓形框架、aviators、眉框

圖片來源：David Beckham Eyewear by David Beckham

圖片來源：Kingsman + Cutler and Gross 圓形面（Round Face Shape） 特徵 — 額頭較寬、全臉頰、圓下巴 推介眼鏡款式 — 方形框架、眉框。為了使你的臉頰看起來更修長，建議配戴著重眉形線條的款式，而且其尺寸應該略大於頭部本身。

圖片來源：Gucci V形面（Heart Face Shape） 特徵 — 額頭較寬、高顴骨、尖下巴 推介眼鏡款式 — 圓形框架、方形框架。最難挑選眼鏡的面形，切忌在臉的上半部增加額外的焦點，反而圓框款式能令尖下巴沒那麼礙眼。

圖片來源：Sun Buddies

眉框（Clubmasters）