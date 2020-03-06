【武漢肺炎下的TGIF】五款簡易雞尾酒調製教學（一）

數數下，原來已經有個多月沒去酒吧Happy Friday，雖然偶爾也想要喝杯cocktail，不過這個時勢還是多留在家比較好，不然為了杯酒惹到了武漢肺炎，也太不划算。既然在家無聊又想飲酒，不如落手自己調，以下五款cocktail簡單易上手，而且所需材料也不多。

圖片來源：Freepik

Negroni

材料：氈酒、甜苦艾酒、金巴利酒、橙皮

做法：

1. 將各30ml的氈酒、甜苦艾酒和金巴利酒倒進調杯中攪勻；

2. 將酒濾冰，並倒進已經加有冰塊的酒杯中；

3. 將橙皮在酒杯上方輕扭，並抹在杯口上，最後放進杯中裝飾便完成。

圖片來源：Freepik

Dry Martini

材料：氈酒、苦艾酒、橄欖

做法：

1. 將冰塊及50ml的氈酒和10ml的苦艾酒倒進調杯中攪勻；

2. 將酒濾冰，並倒進已經冰鎮過的酒杯中；

3. 最後將橄欖放進杯中作裝飾便完成。

圖片來源：Freepik

Gin & Tonic

材料：氈酒、湯力水、青檸

做法：

1. 將冰塊、10ml的青檸汁及各40ml的氈酒和湯力水倒進調杯中攪勻；

2. 將酒濾冰，並倒進已經加有冰塊的酒杯中；

3. 最後將切成1/8個的青檸放進杯中作裝飾便完成。

圖片來源：Freepik

Screwdriver

材料：氈酒、苦精、橙、柑橘

做法：

1. 將橙及柑橘各一個榨汁；

2. 將冰塊、橙汁、柑橘汁、3滴苦精及50ml的氈酒倒進調杯中攪勻；

3. 將酒濾冰，並倒進已經加有冰塊的酒杯中；

4. 最後將切成1/8個的橙放進杯中作裝飾便完成。

圖片來源：Freepik

Mojito

材料：冧酒、梳打水、青檸、薄荷葉、蔗糖

做法：

1. 將一個青檸榨汁；

2. 將薄荷葉壓碎；

3. 將碎冰、青檸汁、薄荷葉碎、一茶匙蔗糖及60ml冧酒倒進酒杯中攪勻；

4. 將梳打水加進酒杯；

5. 最後將薄荷葉及切成1/8個的青檸放進杯中作裝飾便完成。