逆時眼鏡 古今大星也迷戀

記得首次接觸Wayfarer大概是在80年代中的時候，那年因為哥哥喜歡譚詠麟的關係，導致家裡出現很多五顏六色的太陽眼鏡，直至成年後才發現照片中的正是Ray-Ban的經典作Wayfarer。鏡圈內斜兼且配有粗身鏡臂，這是當年Wayfarer的一大特色，至於美製的更是原汁原味、令人心動。

雷朋Ray-Ban絕對可以稱得上為美國品牌歷史中最具代表性的一員，多年所建立出的鮮明形象叫人印象深刻，加上推出一個又一個的經典作品，實在是功德無量。而在眼鏡潮流文化中，Wayfarer、Aviator以及Clubmaster分別被外界堪稱Ray-Ban三寶，它們的設計風格可說是改寫了往後流行文化的發展。

世界Key的Wayfarer

太陽眼鏡的功能除了可抵擋陽光照射所帶來的傷害，另一個主要用途是能遮掩容貌，特別是女生在趕時間的時候，那種「Cover Me Comfort Me」的魔法確實是天大福音。作為眼鏡文化中的神級作品，Wayfarer最厲害的地方就是夠百搭，換句話說它的設計適合大部份人士佩戴，不管你是肥、瘦、尖、闊，它就有如世界Key般、大小通吃。誕生於50年代的Wayfarer一直是時尚界人士的至愛，由於設計簡潔而不花巧，並具備著Less Is More的態度，因此多年來吸納了全球粉絲的支持和愛戴。

最極緻的示範可能就係咸爺。（圖片來源：GQ）

流芳百世的眼鏡款式

能成為眾人心目中的最愛，Wayfarer勝在容易掌控，不論是假日休閒的T-Shirt牛仔褲，抑或Clean Cut的西裝造型，它都能發揮出令人意想不到的效果。個人認為香港佩戴Wayfarer最有味道的男星絕非陳百強莫屬，特別是他在1985年推出的一張精選大碟，試問有誰像他一樣能夠把黑色西裝與Wayfarer配搭得如此入型入格？事隔多年仍然叫人難以忘懷。

80年代本地的時裝Icon陳百強，在85年推出的一張精選大碟，以西裝加Wayfarer配搭出型格Style，至今仍叫人津津樂道。(圖片來源：hkvinyl)

（圖片來源：dannychan.cn)

荷里活式的經典場口

正所題目所講，假如人生只能佩戴一副眼鏡，那麼必定是Ray-Ban的Wayfarer。我所講的一點也不誇張，在記憶中曾出現過許多與Wayfarer有關的片段，比如說由湯告魯斯主演的《Risky Business 》、《The Breakfast Club 》以至後期的《The Humbling》及《The Wolf Of Wall Street》等電影；基本上要找Wayfarer的蹤影確實不難。亦因為在80年代開始Ray-Ban便給予資金預算在各大電影及電視劇中，這種直入式廣告亦為品牌打造出一個遙不可及的人氣地位。經歷過多年的時間洗禮，Wayfarer亦被Ray-Ban修改了多個版本，但我最愛的仍然是昔日的B&L美製版本。

數到經典的潮流Icon又怎少得Madonna？當她佩戴上Wayfarer 又有另一番風味。(圖片來源：solakzade.com)

已故美國總統約翰甘迺迪的衣著打扮一直受到外界所重視，特別是那種美式穿搭風格亦正影響著日後的時尚潮流發展。(圖片來源：apetogentleman.com)

美國著名影星Jack Nicholson除了是洛杉磯湖人隊粉絲之外，亦是Wayfarer的忠實支持者。 (圖片來源：thecollective.es)

80年代經典電影《The Breakfast Club》中演員Anthony Michael Hall就做出最完美的佩戴示範。(圖片來源：80sfashion.clothing)

要數到近年最有名的Wayfarer 經典場口，電影《The Wolf Of Wall Street》絕對是榜上有名。 (圖片來源：its.cat)

.由Tom Cruise於83年主演的電影Risky Business亦成功打造出一股Wayfarer熱潮。(圖片來源：gentlemansjournal）