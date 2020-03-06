B&O「Beosound Balance」揚聲器 完美演繹科技融入家居

人們愈來愈懂得享受生活，對於生活上的家品及配備，我們除了追求設計、科技，更昇華至追求精神層面的感覺。因為說到尾，產品本身是提升生活質素、滿足生活所需而存在，用得舒服還是最重要。今回介紹的是音響界赫赫有名的品牌B&O（Bang＆Olufsen），相信大家對於品牌標誌性飛碟型音響不會感到陌生，但最近的新作捨棄了未來科技感，而是回歸本源，喚起人們對家的感覺。

圖片來源：B&O 這款名為「Beosound Balance」的揚聲器，是品牌與倫敦創意工作室Layer Design的Benjamin Hubert合作設計，分為兩部分：由木材和紡織品製成，都是感覺溫暖、別具觸感、平易近人的材質。品牌了解到，市場的趨勢不再是大玩技術，而是如何融入家庭。這種設計打破了一般音響的形式，其木質部分看似是輔助性的底座，但其實是揚聲器的低音部分，而中、高音就在上面的織物圓筒部分。在木塊之中的是低音驅動器，低音從金屬上反射出來可以最大程度地發揮了聲學潛力，令空間充滿豐富質感的聲音。

圖片來源：B&O