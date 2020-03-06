成功男人背後要個怎樣的女人？

有句很老套的說話「成功男人背後的女人」，講的是甚麼，相信大家都清楚。在從前男主外女主內的舊式社會，這種男與女的關係相當普遍。世界上絕少人能夠在整個人生上都只靠自己一個奮戰，即使有能夠達到成功的，他的某部分也總是破碎零落。

最佳的伴侶，是讓你可以在家時放鬆卸下最硬朗的保護裝備。(圖片：Freepik.com)

背後有一個好女人的重要性，除了是可以替你照顧所有生活大小事情，讓你可以專心工作之外，更重要的，是她可以在你維持頂端硬度去作戰之後，能夠擁有一個避風港，讓你放下那些厲害的裝備並好好休息。那種溫柔是平衡男人能量的最重要基地，否則只是一味的衝，就算是最強的矛也終於會被折斷。

即使只是當個全職家庭主婦，也絕對不是件容易的事。(圖片：Freepik.com)

然而「背後女人」這個角色也著實不易扮演，因為前提是男人正以最剛硬的姿態作戰，他愈是剛硬，女人就必須更加柔軟。問題在於今天社會，女性很多時都有自己的事業。

把家庭和孩子照顧好，或者遠比任何工作都來得困難。(圖片：Freepik.com)

又或者即使她只是單純作主婦不在外工作，她的壓力也著實不輕。要管好家務，又要照顧孩子的起居與學習，能夠在做齊這些事情的同時不抱怨並默默提供成功男人們所需的溫柔，談何容易？

克林頓有沒有很成功這很難說，希拉利個性之強，讓她不甘於一直躲在丈夫背後。 (圖片：New York Post)

我並非主張女人必定要躲在男人背後作永遠後勤，每個人都有自己選擇的權利，要得到哪一方面的成就與滿足，既講能力、性格，也講機會。

現實情況是，女性不單要照顧家庭，很多時更同時要兼顧工作。(圖片：Freepik.com)

我只是說，如果一個男人有幸能找到這樣一個可以在背後默默支持你，令你在衝刺時無後顧之憂的女人，那實在是太幸福的事，而如果你有的話，要怎樣做，相信不用我再多講了吧﹗