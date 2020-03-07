街牌Fear of God與西裝品牌Ermenegildo Zegna首度聯乘合作

這個將街頭元素注入傳統品牌的概念是現今市場需要的，也是令品牌能夠保持青春和新鮮的原因。兩個風格截然不同的品牌一同合作並沒有太多期望，但出來的效果竟然異常驚喜。話說這次合作是源於一年前於洛杉磯首次會面交談不到10分鐘便有了合作的想法，雖然深知道風格和顧客群不同但兩位設計師Alessandro Sartori和Jerry Lorenzo希望在創作上不斷革新的心是一致的，所以就成就出這次難得的合作。

Alessandro Sartori and Jerry Lorenzo (圖片來源：Ermenegildo Zegna)

系列總共有39個造型，Fear of God的設計師Jerry坦言他的顧客認為剪裁服飾、西裝給人的感覺過於認真拘謹，不懂怎樣去駕馭。所以希望設計出平易近人又舒適的版本，同時適合於多種場合。另一邊廂，他也認為成熟的男士無時無刻都希望穿得舒適，而這系列正正能夠彌補市場上這缺口。連帽衛衣、logo T恤、鈕扣底衫、西裝襯洗水牛仔褲等，都是少有在原本的Ermenegildo Zegna品牌裡看到的東西。然而因為品牌多年來的工藝技巧將這些街頭款式改革昇華，並一一反映在服裝的細節上。最喜歡是那誇張的肩膀線條用於西裝褸和大褸上令整個造型更加型格；以較casual的patch pocket去代替平日比較正式的西裝口袋也是將正裝輕鬆化的舉動；另外用上淺灰色調的幾個造型亦是很Fear of God的招牌色調，但感覺是被提升了層次。總括來說，整個系列將街頭和剪裁正裝取得一個很好的平衡因為兩者都不會太過火，可能是近年做得較出色的聯乘系列。