【iPhone 11】夜間模式拍攝比賽得獎名單公佈 三招成就高質夜拍

iPhone 11推出將近半年，其相機功能的夜間模式至今依然為人讚譽，Apple早前就舉辦夜間模式拍攝比賽，由Malin Fezehai、Tyler Mitchell、Sarah Lee等一眾專業攝影師及品牌高層組成的評審團隊，從世界各地提交的成千上萬張攝影作品中，挑選出六張得獎相片。

by Austin-Mann (圖片來源：Apple Inc.)

憑藉全新的相機鏡頭系統，加上智能軟件和 A13 仿生配合運作，讓iPhone 11即使在極低光的環境下，依然能夠拍攝出悅目細緻的影像。當按下快門時，iPhone 11會拍攝多個影像，而同一時間，光學影像防震功能會讓鏡頭保持穩定，之後智能軟件會對齊影像，修正晃動帶來的影響，拿走過於模糊的部分，並將較清晰銳利的部分融合為一，亦會調整對比度及微調色彩，最後消除雜訊和增強細節，以得出最終影像。

當有了夜間模式，一部電話幾乎可以取代大機。(圖片來源：Clem Onojeghuo)

想要透過iPhone 11拍出一張出色的夜間照片，首先當然要開啟夜間拍攝功能，一般情況而言，電話會分析拍攝環境，並自動開啟此項功能，不過也可以透過點一下左上角的「月亮」標誌，手動開啟夜間模式拍攝。相片的清晰度取決於曝光時間，iPhone 11會透過分析拍攝環境自動設定曝光時間，但拍攝者亦可以自行調校曝光時間的長短，想要令相片更清晰細緻，可以將曝光時間調校至最長。按下快門後，切記要保持雙手穩定，而iPhone亦內置OIS光學防手震功能，以確保相片質素，若然能將手機架置在腳架上，效果更佳。最後，想讓相片更出色，可以透過內建的照片編輯調整對比、銳利度、飽和度等後製選項，甚或利用其自動修圖功能。

Shot on iPhone Night Mode Challenge 得獎相片：

by Konstantin Chalabov (圖片來源：Apple Inc.)

評審評語： 「Konstantin 以夜間模式拍攝的相片超有戲劇感。甚至有點像是冷戰時代間諜電影的開場鏡頭。寒意重重的霧氣在俄羅斯這片藍色山坡和積雪路面上瀰漫，明亮的紅燈襯托起這架孤獨的車輛，營造出一種未知的危機感。」 「富有電影感的場景讓人感到好奇，在這個積雪的偏僻地方究竟發生了什麼事情。夜間模式可精確捕捉光線中美麗的藍色色調，還有卡車駕駛室內的白熾燈和卡車燈光等各種光線。」

by Andrei Manuilov (圖片來源：Apple Inc.)

評審評語： 「這張相片的構圖各方面都平衡得很好，作為一個建築攝影師，這張相片的單點視角非常之吸引我，這個視角可以將觀眾帶進構圖之中，讓目光直接落在懸掛的衣物上。」 「我很喜歡這張相片，而且這種相片只有夜間模式才能拍攝出來。它的精美構圖運用了對稱原則，避免了陳腔濫調，講述一個發生在擠迫都市空間的精彩故事，展現出很多人的生活方式。」

by Mitsun Soni (圖片來源：Apple Inc.)

評審評語： 「這張相片讓我感到非常震撼。我一直想不通樹頂散發出的深厚紅光究竟從何而來。令人感覺仿似有個 UFO 在樹的正上方，只是剛好不在構圖之中。構圖絕對是非常精彩的。」 「樹上和地面細膩的紅色，給這幅相片帶來超脫於世的質感。再配合這個夜空，感覺簡直就像是科幻電影裡面的一幕。」

by Rubén P. Bescós (圖片來源：Apple Inc.)

評審評語： 「攝影是一門運用光線的藝術，而 Ruben 的相片就巧妙地運用了光線，讓這個西班牙藝術裝置得以鮮活呈現。這張夜間模式相片以引人入勝的橙色作主色調，以尖銳的輪廓精美勾畫出一隊朝聖者的形象。前景岩石的裂紋細節，更添一絲故事感，讓我們也可以對這群朝聖者到達聖地前漫長而崎嶇的旅程感同身受。」 「曝光設定出色地運用了夜間模式，拍攝者運用了城市所發出的背景光，很好地記錄了這一群人的輪廓。即使是逆光拍攝，相片的地面也很好地展現出本身的紋理。簡單的構圖將觀眾的視線吸引至故事之中，並同時保持了出色的影像質素。」

by Rustam Shagimordanov (圖片來源：Apple Inc.)

評審評語： 「冬日海邊村莊的相片，看上去天氣很冷，但是紅色小屋內照映著石頭的光線，卻帶給人絲絲暖意，讓人不禁想到屋內的人們會有怎樣的故事。」 「我很喜歡紅色小屋燈光在冰天雪地之中所呈現的溫暖感覺。相片中的層次構圖營造出深入的感覺，讓我同時可以感受到當地的寒冷和暖意。這是一張非常出眾的冬夜風景相。」

by Yu Eric Zhang (圖片來源：Apple Inc.)