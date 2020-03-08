Koenigsegg的永恆最速皇者 Jesko Absolut

日內瓦車展因為武漢肺炎肆虐而取消，瑞典超跑廠牌Koenigsegg早前就以網上直播代替，進行新車發佈，除了之前介紹過的全球首部四座位超跑Gemera之外，亮相的還有廠牌有史以來最快的車型Jesko Absolut，而廠牌更表明未來將不會製造比Jesko Absolut更快的公路限量生產車型，奠定了其永恆最速皇者的地位。

日內瓦車展取消，Koenigsegg改在香港時間3月4日晚上9點進行網上直播發佈，吸引超過10萬人觀看。(圖片來源：Koenigsegg)

以去年推出、強調賽道性能的Jesko為藍本，Koenigsegg著手打造適用於街道的Jesko Absolut前，早已開宗名義是要挑戰最高速度紀錄，這架「陸上火箭」搭載了180度曲軸的V8雙渦輪增壓引擎，最高可以輸出1,600hp馬力，而峰值扭力則達1,500Nm，轉速甚至達到每分鐘8,500轉，並連接由廠牌自主研發製造的九速多離合波箱傳動系統 (LST)。

極富流線型設計，加上以鯊魚鰭般的直立式雙翼取代巨型尾翼，令Jesko Absolut的車身表 面變得更加平滑。(圖片來源：Koenigsegg)

不過最驚人的，必數Jesko Absolut的低風阻設計，廠牌從F-15戰鬥機上汲取靈感，利用兩組恍如鯊魚鰭般的直立式雙翼取代Jesko採用的巨型尾翼，並配備標誌性的雙垂直穩定器，在清除後端氣流的同時，亦令車身在高速下保持穩定，及減低整體阻力。加上極富流線型的設計令車身表面變得更加平滑，帶來風阻系數只有0.278Cd的神級數字，是Jesko Absolut得以挑戰Bugatti Chiron Super Sport 300+ 締造的304.77mph最速紀錄的主要武器。

與去年發布的Jesko(右)比較，Jesko Absolut(左)更加偏向於公路性能。(圖片來源：Koenigsegg)

此外，相比起Jesko，Jesko Absolut在擁有極致性能的同時，更講求日常駕駛的舒適性，其可拆卸式硬頂不但可以收藏於車內，避震也因為下壓力減少的關係而變得柔軟，而且前方行李箱亦加大了一倍。