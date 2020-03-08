流連藝術展 三個你可能有興趣的展覽

就算我們面對著甚麼困境，都總有觀看事物的另一個角度，而藝術品往往就能提供這個可能性，因為創造力本身就是希望。而且我們在欣賞藝術品之時，也能把心情靜下來，甚至感覺到藝術品所帶著的感情。今回就為大家介紹將舉行的藝術展。

Manolo Valdés（圖片來源：Opera Gallery） 在今個三月舉行的其中有Opera Gallery所呈現的西班牙藝術家Manolo Valdés的創作，他以多媒體再現藝術史女性形象，適逢三月是國際婦女節，畫廊與聯合國全球性別平等團結運動#HeForShe於是次展覽推廣性別平等的團結意識。Valdés擅於多種技法與材料來表現想法，通過描繪女性的力量、智慧和美麗，打造獨特的視覺語言向女性形象致敬。他所表現的Clio女神源自女性的魅力，既抽象又引起反思。

Manolo Valdés個人展覽 日期：即日起至2020年3月31日 地點：Opera Gallery (香港中環雲咸街52號 W Place)

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《Turn Us On》作品展 有藝術反映現實，也有藝術提供暖心的感覺。著名日本布偶製作家長谷川有里是次的作品展「Turn Us On」，原來取自John Lennon寫給小野洋子的情歌中的歌詞，浪漫非常。展出的作品都獨一無二，藍本都是電影、藝術及著名人物如愛因斯坦、王家衛、Stanley Kubrick等。每件作品都由藝術家手工縫製，希望藉著貫注了創作者的溫暖而令大家喜歡。愛上了的作品說不定還可以帶回家！

《Turn Us On》作品展 日期：即日起至2020年3月15日 地點：Asterisk（上環普慶坊 50 號地下）

智海：《天與地參（一）》（圖片來源：Karin Weber Gallery） 五位香港藝術家的聯展「空中樓閣」，就分享他們對未來的看法並探討創造的積極性。例如方琛宇以虛構歷史編寫出未來日記，呈現已無法改變的歷史，《給過去的回訊》是一部關於居於南韓的港人的訪談影像作品；鍾緯正的《國歌》，就由Google的Open-source學習庫Magenta去創造出自己的國歌；而鄭得恩的《Story in the air》則重溫他在南非的童年回憶；智海的《天與地參（一）》參考了儒家哲學，對於暴行也要向前行；最後陳樂珩的《黑色人海》就反映出香港時事，以二百萬人手繪的黑點組成。