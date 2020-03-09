Zenith經典復刻A3818「The Cover Girl」

腕錶經得起時間，也代表時間，所以各大腕錶品牌都會推出經典復刻，而有著悠長歷史、擁有超過300項專利的Zenith也不例外，要說到品牌最標誌性的作品，不得不數70年代的El Primero，品牌是最早設計出機械計時功能的腕錶廠商之一，而當年的El Primero，更以每小時36,000次的高振盪頻率而享譽腕錶界。最近品牌與《Revolution》雜誌聯手推出的A3818復刻版腕錶，其設計正是源自El Primero。

EL PRIMERO A3818 復刻版 「The Cover Girl」腕錶（圖片來源：Zenith）

EL PRIMERO A3818 復刻版 「The Cover Girl」腕錶（圖片來源：Zenith） 原來A3818於El Primero面世兩年後的1971年推出，因為被刊登在Manfred Rossler所著、介紹品牌歷史的書冊封面而被稱為「The Cover Girl」，當時限量推出1,000隻，拍賣價格接近2萬美元，可見備受愛戴。於剛過去的二月尾，Zenith就與《Revolution》雜誌及其姊妹刊《The Rake》推出限量100隻的A3818復刻版腕錶。Zenith是現今少數仍堅持手工作坊製錶的品牌，其工藝相當精細，而A3818的原型就以其錶盤設計而備受注目，配備了當時罕見的藍色錶盤，復刻版當然保留了緞面打磨飾面處理的午夜藍錶盤設計，金字塔式秒鐘刻度也增添了不少時尚個性，所配備的泵式按鈕及精鋼鏈帶也是復古味濃地忠於原作。

是次與鐘錶及奢侈品雜誌《Revolution》的合作契機，除了因為「The Cover Girl」的名字淵源正是來自印刷業，而A3818更是眾多運動計時碼錶當中唯一有著如此獨特的別稱，《Revolution》指出這是一個機會去讓讀者了解更多這款經典腕錶的故事。至於Zenith這個品牌本身也常與傳奇掛勾，其腕錶曾伴隨著壯舉發生，例如Louis Blériot歷史性飛越英倫海峽，以及Felix Baumgartner完成平流層高空自由落體突破音障之紀錄。是次限量100隻，當中一半在雜誌的網店發售，而另一半則在全球Zenith專賣店，更附送Manfred Rössler於2009年發行的《Zenith：Swiss Watch Manufacture Since 1865》一書，可謂別具匠心。