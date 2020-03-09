復刻熱潮席捲 編輯推介四款大熱復刻錶

年少時愛貪新鮮，甚麼都想要追新款，直到人大了，成熟了，總會懷緬過去，懂得欣賞舊物的美好。經典設計配上先進技術，錶界復刻熱永遠不滅，以下四款，編輯尤其喜愛。

圖片來源：Vacheron Constantin

Vacheron Constantin

Historiques Cornes de vache 1955

擁有235年歷史的江詩丹頓，當然經典錶款無數，為了向過往的傑出作品致敬，品牌推出Historiques系列，以現代手法重新演繹品牌技藝與美學傳承。品牌於1955年推出首款牛角形錶耳設計的防水計時碼錶Ref. 6087，成為最受收藏家喜愛的三個型號之一，Cornes de vache 1955沿襲此經典設計，乳白色錶盤，配以金色時、分指針和深藍色的秒針、30分鐘計時指標和測速計刻度。錶款搭載1142手動上鏈機芯驅動小時、分鐘、小秒針以及計時功能，擁有48小時動力儲存，並採用品牌標誌性的馬耳他十字形導柱輪。

圖片來源：LONGINES

LONGINES

Heritage Classic Chronograph 1946

浪琴以一款創製於1946年的時計為藍本，推出Heritage Classic Chronograph 1946，40 毫米直徑精鋼錶殼內，搭載L895.5自動上鏈精機芯。保留原著腕錶的設計精髓，採用圓拱形銀白色錶面及復古字體的「LONGINES」品牌名稱，飾以海豚式斜體阿拉伯數字，並設有30分鐘累計及小秒錶盤兩個計時錶盤。

圖片來源：ZENITH

ZENITH

El Primero A384 Revival

為了慶祝第一款自動計時機芯El Primero誕生50周年，ZENITH復刻了首款搭載這枚機芯的腕錶Primero A384，並選擇了於1967年推出的37毫米版本。以保留和復刻原有錶款的一切為宗旨，El Primero A384 Reviva刻面精鋼錶殼到漆面黑白色測速計錶盤，都與原型錶款無異，僅有的改變在於以藍寶石水晶代替了丙烯酸玻璃製作錶鏡，並以透明底蓋取代了原有的精鋼錶殼底蓋，而且搭載的是最新版本的El Primero 400計時碼錶機芯。

圖片來源：Breitling

以飛行錶聞名的Breitling，則復刻了於1953年推出的經典航空計時腕錶「Co-Pilot」Ref. 765 AVI。除了刪減去錶盤上原有的「GENEVE」字樣之外，這款限量1953枚的AVI Ref. 765 1953 Re-Edition，絕大程度地保留了原著腕錶的設計，41毫米精鋼錶殼、拱形Hesalite塑晶錶鏡，連三顆固定錶圈的螺絲的位置也完美復刻出來。