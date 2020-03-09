最佳二手車 力抗公共交通高危時份

疫症來臨，想減少同外間接觸，但又唔想長時間困在家，有部車簡直是最幸福的事。未有車想入手，揀部易用易入手皮費輕的，疫症過後要甩亦輕而易舉，當然有好選擇。

圖片來源：Honda

Honda Jazz / Fit

日本本土稱為Fit的，在海外就化名Jazz，其實兩者是同一款車。車仔細細，操控感覺一流，而且日本廠對應產品非常適合亞洲天氣使用，維修零件又多又平。市場選擇非常多，屬於易買易放之選。

10年車二手價約HK$4.5萬至5萬

圖片來源：Mercedes Benz

Mercedes Benz A-Class

始終鍾情歐洲大廠的話，Mercedes Benz永遠不會讓你失望。入門版的A160新車定價比起日本車貴一點，但二手價格卻有大幅度的折讓，原因是零件的價格會稍為高一點，這對於二手車買家來說是個考慮。但講到質素，平治當然有保證。

10年車二手價約HK$2萬至4萬

圖片來源：BMW

BMW 1-series

與A-Class屬於競爭對手的同級款，但最入門版的116i的引擎卻大一點，1.6公升會令到汽車的牌費貴一點，但性能上的犧牲也因此少一點，不會因為入門而表現和其他款式相差太遠。

10年車二手價約HK$4萬至5萬

圖片來源：Volkswagen

Volkswagen Golf

福士其實有不少款式都相當熱門，Polo、Scirocco等其實都很多人追，市場的數量也相當大，但講到最具代表性的，還是Golf。機械上絕少出現問題，反而是其他電子儀器的保養要留意一點。

10年車二手價約HK$4萬至4.5萬

圖片來源：Fiat

Fiat 500

無錢買法拉利，又想感受下意式風情，Fiat 500之所以在市場上屬於熱門，我認為最大原因是其外型，由外至內的設計心思都非常高質，汽車開出來，完全不會聯想到是為了慳錢，因此二手價格也相當穩定。至於馬力方面，你要真的把它當法拉利的話，希望你腦子無事。

10年車二手價約HK$3.5萬至4.5萬

圖片來源：Toyota

Toyota Sienta

如果要選一部可以陪你20年以上的車，豐田絕對是好選擇。90年代出產的Corolla仍然有不少在街上識行識走完全冇問題，不過這次選Sienta的原因，是想給各位想有部車型大少少的選擇，甚至可以有七人車的版本，機械上又是不會有麻煩事，大家庭絕對值得考慮。

10年車二手價約HK$4萬至5萬