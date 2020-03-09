一對Loafer鞋走天涯 打造休閒優雅各種造型

男士經典鞋款當中，Loafer是少數能夠同時駕馭正裝及休閒的造型鞋款。近年男士打扮趨向輕鬆自然，所以亦令這種沒有鞋帶的slip-on皮鞋成為許多人的首選。

圖片來源：Aurland 這種懶人鞋主要分為3大類：Penny Loafer、Tassel Loafer以及Horsebit Loafer。 Penny Loafer 第一代的Loafer鞋，30年代由G.H.Bass鞋公司設計出來款式特色是鞋面有一條獨特的條狀皮革（稱saddle，尤如馬上的馬鞍），並帶有菱形切口。他們把此鞋命名為Weejuns，又指是向發源地Norwegian（挪威人）致敬。直至50年代在美國學生界流行起來，而後來變成人人口中的Penny Loafer則有說法是因為菱形切口能放下美金一便士，因而得名。

圖片來源：DHgate.com Tassel Loafer 鞋面有小流蘇設計，據說由一位電影演員經常穿的有流蘇設計的Oxford皮鞋開始，後來50年代由美國著名造鞋公司Alden將此概念演變成今天看到的Tassel Loafer。到1957年，Brooks Brothers找來Alden設計獨家的Tassel Loafer系列，其鞋的後踭位置添上裝飾縫線，至今仍然成為品牌的簽名式產品。

圖片來源：Articles of Style Horsebit Loafer 鞋面有兩個金屬環扣，於1953年由意大利名牌Gucci設計而成，因此又稱為Gucci Loafer。明顯地，馬銜扣（horsebit）是從馬術中汲取靈感。此經典設計的成功亦成為許多品牌參考的對象，和其他loafer款式相比，Horsebit Loafer成熟得來同時帶點時尚感覺。

圖片來源：Alcatrazprod.com 配襯造型1：Loafer配西裝 想擺脫穿西裝時過份正式又拘謹的感覺，穿loafer來代替oxford shoes是一個很好的選擇。當中要留意的重點是褲的長度，應該只留有少許break以便來露出鞋的細節，並可以令輪廓看起來更俐落。

圖片來源：G.H.Bass & Co. 配襯造型2：Loafer配牛仔褲 不論是寬鬆或是合身剪裁，甚至是洗水爛牛仔褲與Loafer也異常百搭。只要記得把褲腳捲上，讓比例看起來更好。另外，也推介麂皮的Loafer，用來配襯牛仔褲格外好看。