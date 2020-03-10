BMW標誌新設計迎合新時代 著重網上及社交平台

BMW最近改新Logo相信大家都知道，原來這個品牌已有著過百年歷史，而對上一個Logo已經是上世紀的事，是次改變更是代表著品牌邁步向前迎接新時代的象徵。

網上圖片 BMW是汽車界的著名品牌，而熟悉品牌的朋友都曾聽說過，藍白標記源自於螺旋槳轉動時，而品牌早期也是生產航空發動機而發跡。但品牌說過，這個顏色與設計是巴伐利亞的州徽，是品牌向德國精湛的發動機技術而致敬。而說到其名字，也是巴伐利亞汽車製造廠（Bayerische Motoren Werke）的意思。源自於1913年，BMW的創始人Karl Friedrich Rapp在慕尼黑主力製造航空引擎，直到1917年被收購，同時是其首個標誌的誕生。

而品牌首次修改Logo，是到了1933年把金邊加粗、字母改用粗體，是當時的設計風格，以吸引眾人眼球，突顯沉穩的性格，也有助品牌打入中高端汽車市場。而來到1953年，就再度修改Logo，變得更簡約而年輕化，直到1963年，棄用有腳字更具時代感，加粗了邊框、顏色改為更深的天藍色，有說是為了突顯科技感，但事實上在云云的品牌Logo當中，更為突出、辨識度更高。

圖片來源：BMW

BMW新標誌（圖片來源：BMW） 直到1997年的設計就是對上一個版本，還記得我們崇尚3D立體的年代嗎？當時各界各大品牌都以此為設計方向，閃亮的高光、沉實的陰影吸引眼球，但不久之後人們就發現，立體的設計已經變得老土而應用度不足，對於BMW而言，更是有本末倒置的感覺，但又要知道，立體的Logo放在車子上又無不妥，更能真實地呈現出來，所以一直沿用至今。