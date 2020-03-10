【Leica S3】苦等年半終於面世 中片幅德國新君

2018年，在S2面世的10年後，相機巨匠品牌Leica終於在當屆世界影像博覽會（photokina）上，宣布研發新一代S系統中片幅單反。事隔半年，一眾Leica迷終於等到S3正式在市面上發售，而品牌亦透過一系列的技術升級，回報fans過去12年來的長久等待。

雖然Leica在過去的12年裡，為S2作了兩次小升級，推出Type 006及007，不過感光元件畢竟都停留在3,750萬像素，故此品牌在研發S3時，首要任務就是將像素顯著提升至6,400萬，沿用專為S系統設計的ProFormat感光元件，30x45mm的尺寸符合35mm全畫幅格式相機的經典3:2寬高比，同時增加了56%的感光區域，動態範圍亦提高到15檔，最高ISO感光度達到50,000，以從容應對任何拍攝環境，充分利用中畫幅的優勢。寬敞明亮的單反光學取景器便於構圖，可以通過快速可靠的自動對焦技術精準合焦，並以每秒3幀的連拍速度進行拍攝，更可顯示電子水平儀。無論何時需要，液晶顯示屏都會顯示實時影像，刷新率達到60fps，支持靜態圖像和視頻模式，並可在圖像上疊加顯示峰值對焦、亮度和曝光參數、裁剪區域、網格和直方圖等拍攝信息。特有的中畫幅感光元件不僅可以全尺寸感光元件拍攝全高清影像，更支援4K電影解析度，在拍攝影像素材時，可通過機身內置或外部咪高峰，收錄48kHz、自動或手動電平調整的16bit立體聲。全賴搭載了Leica Maestro II處理器和2GB緩存，令S3在處理感光元件產生的如此大量數據時，依然能夠保持流暢運作。

圖片來源：Leica

與其他S系統的相機一樣，S3採用鎂合金機身，3英寸顯示器上的Corning®Gorilla®Glass及高強度不銹鋼材質的鏡頭卡口，以極具韌性的優質材料保護相機組件。此外，多種密封措施保護相機免受水分、灰塵和其他異物的侵入，使相機在不同場合拍攝時持久可靠，並延長使用壽命。

+ 4 + 3 + 2

在操作方面，品牌將直觀操作理念從Typ 007移植到S3，由兩個設置撥盤和一個五向操縱桿組成中央控制元件，用以控制快門速度和光圈，並可便捷地打開控制目錄。背屏周圍環繞設計有四個按鈕，可根據攝影者的喜好和需求進行配置。最後，如搭載的鏡頭有鏡間快門，相機主開關還可以用於焦平面快門和鏡間快門間的切換。此外，S3還帶有WLAN模組，可通過FOTOS 2.0應用程式遠端控制相機。

圖片來源：Leica

+ 3 + 2

S鏡頭是S系統必不可少的組成部分，特殊的鏡頭結構保證了鏡頭的防塵和防水濺。與其他Leica鏡頭一樣，為保證用戶的鏡頭可以長期使用，S鏡頭在設計之時將影像技術的迭代需求前瞻性地考慮在內，強調對未來新款機型的兼容適應。每一支S鏡頭應對6400萬的高像素感光元件依然綽綽有餘，遠未達到其光學極限。S系統的另一亮點是鏡間快門，有六枚S系統鏡頭搭載了這種機制，與最高同步速度為1/125s的焦平面快門相比，鏡間快門甚至可以在最高快門速度為1/1000s的情況下實現閃光同步。特別是在使用專業攝影棚的閃光燈或是在明亮的環境光下拍攝時，它可以為創意攝影提供更大的曝光空間。在這種情況下，因為感光元件尺寸不同，S鏡頭的像場更大，不僅呈現出標誌性中畫幅風格，並帶有令人難忘的淺景深。