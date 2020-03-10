元祖級任天堂×SONY PlayStation成為天價Luxury Toy

無論甚麼年紀，遊戲人生都是男士們的寫照，遊戲機更是男人的浪漫，也是另一半的最大敵人。我們都曾擁有過各式向樣的遊戲機，見證著遊戲史的變遷，而當年的回憶更是彌足珍貴，近年也多了各種的復刻回憶出現。今年尾將會推出的PS5，相信大家已經預備好新的另一半出現，但最元祖級的PlayStaion相信沒有幾多人擁有過，就在早前的Heritage Auctions拍賣會上，這部Nintendo PlayStation原型機被遊戲古董收藏家Greg McLemore以36萬美元買下。

網上圖片 任天堂的遊戲機與SONY的PlayStation，都是大家定必擁有過的玩意。但原來最元祖級的PlayStation，正是由任天堂與SONY聯手打造出來，正是是次拍賣售出的Nintendo PlayStation原型機。PlayStation的概念是以超級任天堂主機Super Famicom為基礎，加上CD-ROM技術結合而成，當年已製造出200部，但之後任天堂覺得繼續發展下去，其主導權會轉移到SONY之手，於是就退出了這個合作，所以兩大遊戲霸主的結晶只曇花一現。