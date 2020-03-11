Louis Vuitton聯乘Nigo系列 結合高端街頭時裝與剪裁裝飾

高端品牌聯乘街頭時裝這組合似乎已經成為市場必然賺錢的定律，雖然也要視乎品牌形象、推出的產品質素和定價等因素。 對於街頭時裝，Kim Jones時代的LV也有轟動一時的Supreme聯乘，而今次與Nigo合作則沒有任何自家品牌的logo印在聯乘系列的衣服上，反而是將那個對日本街頭文化和意識形態反映到系列上，並結合LV擅長的工藝和美學演繹出來。

圖片來源：Louis Vuitton

名為「LV²」的LV x Nigo系列，當中的主打是印滿monogram的拼貼牛仔布head-to-toe造型，由漁夫帽、工裝外套、恤衫以至牛仔褲都是同一圖案的設計，而牛仔布一直於日本時裝甚至是Nigo的收藏裡都佔著重要的地位。另一亮點是Abloh首次運用LV的招牌Damier圖案並重新演繹在剪裁西裝、配飾和皮鞋上。例如一套黑灰色的格紋西裝就彷佛把Damier圖案放大了一樣，出來效果既誇張又有趣。同樣地，這放大了的Damier圖案也應用於各種袋款上，並加上像雪糕融化後的滴溜效果，其實這也是受Nigo的品牌Icecream所啟發出來的互相結合得出來的成果。最後，Abloh亦解釋早前提到的「街頭時裝已死」到底背後意思是甚麼。畢竟他與Nigo也是從事街頭時裝開始的設計師，眼見許多街頭品牌都經不起風浪而逐漸消失，隨著市場的需求去轉變是必然的。今天由他們帶頭去做剪裁裝飾，或許能給市場一些新鮮感去吸引那些年輕消費群，而這個系列，正正就是要表達這個堅定的方向。