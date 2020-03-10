不是人人能夠成為美斯朗拿度，但能夠戴上超級球星一樣的手錶，沾沾光幻想自己球技立即大進有甚麼不好？高級腕錶界以超級球星作代言人並不少見，你會不會碰巧正好也有和球星一樣的名錶？

Mbappe (圖片來源：Hublot)

Big Bang Steel Diamonds HK$118,400 (圖片來源：Hublot)

Hublot x Mbappe

不用猜想將來成就會有多大，今年只不過21歲的麥巴比，已經肯定是繼美斯和C朗之後的新世代球王。作為巴黎聖日耳門的當家球星，麥巴比以還未夠20歲之齡，已經取得了2018年世界杯冠軍獎牌，而且他更是世上僅有的兩位於20歲前在世界杯決賽中入球的球員之一。Hublot簽下麥巴比作為品牌代言之後，麥巴比更親赴錶廠學習腕錶製作過程，交足功課，就和他在球場上的表現一樣。

Beckham (圖片來源：Tudor)

Black Bay Bronze HK$31,100 (圖片來源：Tudor)

Tudor x Beckham

已經退役的碧咸，至今仍然是世界上最具影響力的球員之一，有他作代言，哪怕產品銷量不佳？只不過他這次合作的品牌Tudor，其實早在和碧咸合作之前，已經有著非常優秀的成績。而碧咸除了七旋斬聞名球壇外，更加讓人喜歡的當然是他的衣著品味，他更親自挑選了Tudor的Black Bay系列作為自己的心水。有了萬人迷加持，Black Bay又怎不會聲名大噪？

Messi (圖片來源：Jacob & Co.)

Epic X Chrono Messi鑽石版本 HK$1,170,000 (圖片來源：Jacob & Co.)

Jacob & Co. x Messi

當今世代球壇至高地位，美斯和C朗鬥足超過十年，而他們的鬥爭，似乎連去到品牌代言都要相爭。Jacob & Co早前正式宣佈簽下美斯作為品牌的全球代言，合約為期三年。事情有趣在於，品牌之前也曾經和C朗簽過相同的合約，不過那長時間的合作就發生在較早時候並已經完結。兩者這次隔時空交手，可說是相當另類。

Golden Bridge Classic 白金鑽石腕錶 HK$425,000 (圖片來源：Corum)

Corum x Pjanić

錶壇最新鮮滾熱辣的新聞，則落到Corum與祖雲達斯中場大將比真歷（Miralem Pjanić）身上。這位波黑國家隊的核心成員以出色的閱讀賽事能力見稱，他的罰球技術也是當今球壇的一絕。這次成為品牌大使，比真歷率先戴上的，正是Corum知名的金橋腕錶，錶上一道金橋貫穿錶身，原來正是造型獨特的機芯，其重要性就如比真歷在隊中，身肩中場核心負責發動進攻的指揮角色。