【Macallan】以音符釀酒 年度限量版威士忌Concept Number 2

麥卡倫（Macallan）以向夢想家致敬為理念，透過融合超凡想像的創作概念及頂尖的製酒工藝，創造出非同凡響的年度限量版威士忌Concept系列，並於2018年尾推出首款作品Number 1。來到2019年的Number 2，則以音樂創作為靈感，依然是免稅店限定，在今個三月起，僅於香港國際機場DUTY ZERO by cdf免稅店發售。

圖片來源：Macallan

Concept Number 2由釀酒師Steven Bremner主理，除了對於釀製威士忌充滿熱情，他也是是個熱衷於House Music的DJ，更從複雜的音樂創作過程擷得靈感，將其融入於釀製威士忌的研製階段，並藉此創作出2019年度的限量版威士忌Concept Number 2。

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「創作音樂與釀製單一麥芽威士忌都能選取相同的思路，從聲音分層開始，就像為各具不同風味特性的橡木桶種類作分層，每一個不同的橡木桶都為威士忌帶出獨特的特色風味，就像每一個樂器或聲音，都賦予音樂更豐富的聲音層次，兩種狀況中，我們都能藉由改變不同的元素，調整特定的聲音或風味。」 Steven Bremner

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Concept Number 2用上三種卓越的橡木桶，從而釀製出風味濃郁且富含多重感官體驗的特色，獨特風味與調性交織在一起，帶出鮮明強烈的酒體基底，使其成為一部和諧與精彩的藝術作品。美國雪梨橡木桶賦予富含層次的香草、柑橘及太妃糖甜味；Miguel Martin雪梨橡木桶的圓潤香料風味帶來深層的強烈風味與波本酒桶的花香柑橘及香草，創造出鮮明且和諧的三重風味，為Concept Number 2增添別具一格的層次感。

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