型佬碧咸建立自己球隊 找Ralph Lauren合作設計獨家西裝

身兼明星足球員、模特兒、父親，現在還做了球隊的班主的萬人迷碧咸，籌備多年建立屬於自己的球隊終於登場。形象正面的他一直是不少品牌的代言人，所以亦為自己的球隊鋪排了不少商機，最新的是與Ralph Lauren Purple Label合作設計度身訂造西裝。

圖片來源: Ralph Lauren 碧咸投資的美職聯球會國際邁阿密（Inter Miami CF），近日終於首度在美職聯登場。比賽成績如何不是重點，反而是碧咸為球隊建立形象的一系列工程才讓人感到他是一位聰明的商人。碧咸宣布與Ralph Lauren裡最高端的Purple Label合作，推出度身定造的西裝。

碧咸經常穿著Ralph Lauren Purple Label西裝出席賽事和公開場合。（ 圖片來源: Ralph Lauren） 度身定造的西裝選用經典的黑色意大利羊毛Garbardine面料，以及定制編織的真絲領呔。西裝的胸口口袋位置加上國際邁阿密的襟章，而領呔的尖端就繡上球會的M字logo；另外的領呔亦用上球會的主要色調：黑、白和粉紅來做裝飾。碧咸形容此次合作是他一直夢寐以求的，因為他作為英國人一直對剪裁西裝有情意結，而他亦穿過Ralph Lauren的西裝出席過人生中不同的重要場合，所以今次合作別具意義。

RCFA

Pro:direct Soccer 其實除了度身定造西裝外，碧咸早前亦串連不同的品牌合作推出球會產品。例如Adidas 的運動衫和Tudor的Pelagos型號手錶。