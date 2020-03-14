【經典英國外套】Trench coat前身 沒被遺忘的Tielocken coat

若果要嚴選男士經典的大褸設計，縱橫時裝界多年的Trench coat可謂是必然的三甲之選，每提起此經典設計都會讓人聯想到跟Burberry的關係，而這超越時間的劃時代設計確實自一戰時期誕生後就從未受到時尚界冷落，自上世紀50、60年代開始就成為名人的至愛，普及程度遠勝英國次文化推崇的Fishtail parka。

然而，其實早在Trench coat誕生之先，作為雛形、前身的Tielocken coat卻鮮有被談及，近年難得此傳奇款式再度受到應有的重視，也在此跟大家解構一下Tielocken coat這款帶傳奇色彩的經典外套。

Trench coat的前世今生

說到Tielocken coat的誕生，也就是經典Trench coat的前身，故事就要回溯至1879年，當時Thomas Burberry研發出利用緊密的編織方式，來製作出具備潑水機能的布料Gabardine，其後更於1888年取得專利。及後Thomas Burberry再以Gabardine布材製作成防水大衣設計，而由於大衣結構簡單，只有腰間部份以束帶將大衣繫緊，因此就以Tielocken coat來命名。相比起之後經改良的Trench coat，Tielocken coat只在領口設有鈕扣，也沒有storm flap、back yoke等其後出現於Trench coat之上的功能細節，但更簡約的線條，卻展現不一樣的型格和氣度。

1900年代早期的原版Tielocken coat重木（圖片來源：DEPARTURES）

Burberry珍貴的Tielocken coat設計圖。（圖片來源：Burberry）

Burberry曾於1985年特別復刻Tielocken coat，這是當時的廣告。（圖片來源：PickClick）

英軍配備的Burberry

以Gabardine布材製作而成的Tielocken coat除了出自Thomas Burberry之手，同時也跟Trench coat一樣於第一次世界大戰時期作為英軍的正式配備。Tielocken coat於1895年的波爾戰爭（Boer war）中正式首度登場，作為英軍採用的大衣款式，及至一戰期間仍然備受英國的高級軍官愛戴，至於後來同樣出自Thomas Burberry之手的Trench coat，在當時則屬於一般正規士兵的外套。

（圖片來源：Aviation Ancestry）

（圖片來源：Aviation Ancestry）

（圖片來源：Period Paper）

（圖片來源：Stories of London）

一戰時期Burberry生產Tielocken coat及Trench coat的工場。（圖片來源：War History Online）

近年的時尚變種

相比起Trench coat，Tielocken coat雖然缺少了部份的功能細節，但更簡約的結構和更俐落的線條卻成為時裝設計師眼中的至寶，因此近年也開始有不同時裝品牌推出時尚化的Tielocken coat，當中尤以日本代表COMOLI的出品最受注目。經典設計落在設計師小森啟二郎手中，就巧妙地揉合上日本傳統作務衣的輪廓和設計，成功糅合東洋傳統於英軍經典之中，實在叫人大開眼界。部份歐美品牌更將常見的Chesterfield coat設計融合其中，變成更方便於日常配襯的時尚變種。

日本代表COMOLI的變種版Tielocken coat，巧妙地揉合上日本傳統作務衣的輪廓和設計。（圖片來源：toff）

COMOLI Tielocken coat（圖片來源：MaW SAPPORO）

時裝品牌的輕薄版作為Spring coat是不錯的選擇。（圖片來源：Twelve）

部份歐美品牌更將常見的Chesterfield coat設計跟Tielocken coat融合。（圖片來源：PERMANENT STYLE）

（圖片來源：rumbleFISH）

日牌scye出品（圖片來源：Rakuten）