【Fiat 500】慶祝首次推出電動版 聯乘BVLGARI華麗轉身

相信在意大利汽車廠牌Fiat旗下眾多車型當中，車頭造型似卡通老鼠的500系列最為人熟悉，這個誕生於1957年的「小老鼠」，經歷超過60年的變革，終於走上純電動的路向，推出New 500 la Prima。為慶祝此番突破，廠牌特別邀請三個來自不同界別的意大利奢華品牌BVLGARI、Giorgio Armani及Kartell，打造僅各限量一架的聯乘特別版，並於今年七月進行拍賣，當中由BVLGARI設計的「Mai Troppo」，盡顯這個擁有135年歷史的頂級珠寶品牌的奢華貴氣。

圖片來源：BVLGARI

在介紹今次的聯乘車款前，先回顧一下，其實Fiat與奢華品牌合作並非首見，早在2011年，品牌就特別藉著意大利統一150周年及時裝大牌Gucci創立90周年的契機，推出限量版500 by Gucci 車款，全車無論外內都佈滿Gucci的特徵，除了B 柱及車尾上鑲有「Gucci」 字樣徽飾，車側拉花、座椅及安全帶均是以經典的「綠紅綠」設計，而且椅套和頭枕亦壓印有品牌的「GG」圖案暗紋，引起當時車界及時裝界的一陣嘩然。

圖片來源：Fiat

而作為獨一無二的大師傑作，BVLGARI對於今次聯乘項目所下的功夫亦絕對是誠意十足，除了「指定動作地」在頭冚下方、軚環及車軨上綴有「BVLGARI」品牌標誌外，還特別設計了「B.500」標誌置於車窗邊框上。此外，品牌又從誕生地羅馬擷取靈感，將羅馬道路上由鋪設大理石塊所組成的排列形式，創作成鏤空珠寶系列的Parentesi圖案，並將之移植到鬼面罩上。

至於車廂內，儀表板覆蓋有手繪BVLGARI標誌性圖案的彩色絲綢，以octane皮革製作的座椅，亦繡上與儀表盤圖案有關聯的暗花，並綴以金色鑲邊。不得不提的是，車內還置有兩個度身訂造的珠寶盒和帽盒，以品牌製作手袋與皮具的白色小牛皮裁片製作，並綴以彩色皮革鑲邊，以及Parentesi手柄。

更一絲不苟的是，「Mai Troppo」的車匙是以黃金製作，並在中央鑲嵌有一枚古幣，側面則是由品牌標誌組成的鏤空圖案。而上文提及的軚環上的「BVLGARI」標誌，不但鑲有鑽石，其中的紫水晶、黃水晶和托帕石更可以移除作為胸針佩戴！

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說說這部新推出的la Prima，作為Fiat首部純電驅動車型，首要改變當然是改為使用最新的FCA電動車底盤，配以42kWh鋰電池，充電35分鐘可以至80%滿，搭載一部118hp電動摩打，提供Normal、Range、Sherpa三種行車模式，0-100加速為九秒，極速150km/h，最長續航力達320公里（WLTP）。la Prima配備第二級自動駕駛功能，擁有主動式巡航定速（ACC）和自動緊急煞停系統。