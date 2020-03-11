最近跟兩位剛畢業出來工作的年輕朋友喝酒，談到了找工作時有時會猶豫不決，其中一位說到現在工作的地方，當初是以實習生的身份加入公司，實習成功轉成正職，薪金雖說是有了明顯增長，但水平與負責同一崗位的同事卻仍差了一截。而另一位朋友則說現在工作的公司薪水不錯，但卻有獵頭公司給他介紹一份工作，收入比原本工作低一點，但公司名氣卻完全是兩個世界，新公司幾乎是全世界所有人都認識，叫他心大心細。兩個人遭遇不同，但要考慮的其實是同一件事，簡單講，就是「收入」的問題。

返工要開心，薪金、發展、學習都是當中要素。(圖片來源：Freepik.com)

講「收入」，很多人直接就將之等同了薪金數字。然而對於剛出來工作的年輕人來說，薪金其實是最後應該要考慮的事。如果有心發展事業，公司職位能夠讓你成長是當中最重要的。所謂的成長，可以包括在技術層面上，也可以包括在人際網絡上面。如果一個地方，可以讓你在上述兩點得到大大的進步，那價值就遠遠超越薪水數字。

前程似錦定前程似咁，好多只時是一念之差。(圖片來源：Freepik.com)

資深員工得到更多薪水，正常的理由是他已經沒有甚麼金錢以外的得著，當一份工作只是單純的「賣時間」，他的技術已經無懈可擊，所有工作也就手板眼見，收貴一點是合情合理。

上司的賞識及給予機會，也是工作的重要價值。(圖片來源：Freepik.com)

兩個年輕人的遭遇相比較，我會說後者的難題反而大。因為公司規模大，他能夠得到的名氣沒錯是較高，但他獲得學習、發揮與上昇的機會也很可能會變得細小，所以這就變成了取捨。

如果工作是自己喜歡的，無忘初心想像自己像個小孩般由頭學起，錢反為就是其次了。(圖片來源：Freepik.com)

前者也是取捨，但捨的只是一時的金錢，考慮條件就沒有那麼難了。