威士忌愛好者定必熟悉的艾雷島品牌 Ardbeg推出啤酒

威士忌愛好者定必了解重度泥煤煙燻風格是如何瘋靡威士忌的世界，而說到當中的表表者，來自艾雷島的Ardbeg可算是標誌性的存在。近日酒廠更釋出消息，即將推出Ardbeg的啤酒，實在令人引頸以待。

Shortie Smoky Porter 艾雷島的大名不必多說，村上春村也為之著迷。而島上各大酒廠的泥煤煙燻風味是如何得來？在蒸餾威士忌之前的過程就如釀造啤酒，所以威士忌廠推出啤酒也不令人驚訝，更有啤酒就是威士忌的前生之說。而再之前的程序就是處理麥芽，由於艾雷島盛產泥煤，故此用上了泥煤來烘焙麥芽，至於其他的海風、鹹味、海產、海草之風味，則拜海島的環境所賜。

Ardbeg所用麥芽來自Port Ellen村莊 (圖片來源：Ardbeg) 至於Ardbeg這個品牌，一直以來都深受熱愛，即使在威士忌仍未瘋靡全球之前，泥煤煙燻風格使人愛者愈愛，不喜歡的就可能避開，畢竟有如碘酒般的醫院味，不了解之前也有人不能接受的。量度泥煤的單位為「PPM」（Phenol Parts per Million），Ardbeg的威士忌可達55至65 ppm，是為各大酒廠常規酒款當中最高的。品牌創立自1815年，但原來在1997年前曾多次易手，更試過停產，最後得到另一個著名威士忌酒廠Glenmorangie接手，而在2000年，有一班Ardbeg愛好者創立了一個「Ardbeg Committee」，為了令Ardbeg以後不再有關門的機會。