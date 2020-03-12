Rick Owens推出聯乘 Champion暗黑系Gym衫 不再同人撞衫！

正所謂做gym都要穿好一點，因為你永遠不會知道你會撞到甚麼人。最近甚多搞作的Rick Owens不斷與其它品牌推出聯乘系列，繼Moncler、Veja後，最新的有Champion。

今時今日，品牌都逃不過要聯乘合作去谷銷量谷人氣的命運。看Rick Owens的取向似乎更是要主打不同範疇，繼設計了去Road Trip時的衣服、可持續物料製成的環保運動鞋，還照顧到你去gym時穿的服飾。

圖片來源：Rick Owens

眾所周知，Rick Owens沉迷健身多年，他自己就是一個滿身結實肌肉的男人，所以他往往的裝束也是穿上能顯露身材的款式。同樣地，他的自家品牌也有許多類似的「騷肌」設計。今次與Champion的聯乘，主要是將品牌著名的美式運動服設計注入Rick Owens元素。例如棉質連帽衛衣和網質藍球短褲等，還加入了長袍、羅馬式的纏腰布和內褲等非常性感的設計。其中一件棉質的衛衣就加上包裹屁股的位置，尤如一件連身衣；另外也有比較易穿的設計如網布T恤和Trench coat等。整個系列都用上Rick Owens最喜愛的黑白色調，加上其副線DRKSHDW用到的星型圖案作為logo。說起這次合作，Rick Owens稱小時候經常看到比他年長的親戚均會穿上Champion，那時是70年代。而到了90 年代他第一次建立自家品牌時，某程度上都受到Champion的 logo所啟發，以手繪風格去設計自己的標誌。另外值得一提的是，因為兩者的工廠都設在意大利而且非常接近，所以整個系列均是Made in Italy。

Rick Owens x Champion系列現已於線上以及各店舖發售。