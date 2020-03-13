【武漢肺炎下的TGIF】五款簡易雞尾酒調製教學（二）

又來到Happy Friday，世衛日前正式宣佈將武漢肺炎定性為全球大流行，既然疫情繼續肆虐，我們也就繼續介紹五款簡單易上手的雞尾酒調製方法，讓大家暫時止止癮吧！

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Highball

材料：威士忌、梳打水、檸檬

做法：1. 將檸檬切成八等份，其中七份以人手擠成檸檬汁，並倒進裝滿冰塊的酒杯內；

2. 將25ml威士忌及75ml梳打水加進杯中，然後輕攪一圈；

3. 最後將餘下的一份檸檬放進杯中作裝飾便完成。

圖片來源：Johann Trasch

Old Fashioned

材料：波本威士忌、苦精、方糖、水、橙皮

做法：1. 將一顆方糖敲碎，然後放進酒杯內；

2. 將10ml水及三滴苦精加進酒杯內令方糖融化；

3. 將冰塊及60ml波本威士忌倒進酒杯內，然後攪勻；

4. 將橙皮在酒杯的上方輕扭，並抹在杯口上，最後放進杯中作裝飾便完成。

圖片來源：Miguel Maldonado

Vodka Buck （Moscow Mule）

材料：伏特加、薑啤、青檸、薄荷葉

做法：1. 將一個半青檸榨汁，餘下的半個青檬再切開兩份；

2. 將冰塊、青檸汁、25ml伏特加及75ml薑啤倒進銅製酒杯內，然後攪勻；

3. 最後將薄荷葉及餘下的青檸放進杯中作裝飾便完成。

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Margarita

材料：龍舌蘭酒、橙皮酒、青檸、幼鹽

做法：1. 將一個半青檸榨汁，餘下的半個青檬再切開兩份，並分別在青檸肉中間輕輕割開，但切記不要將青檸皮切斷；

2. 以1/4個青檸肉抹在酒杯口上打圈；

3. 將幼鹽倒在碟子上，然後將酒杯倒吸在碟上，令杯口沾有幼鹽；

4. 將冰塊加進酒杯內；

5 將青檸汁、35ml龍舌蘭酒及20ml橙皮酒倒進調杯內，然後搖勻；

6. 將酒濾冰，並倒進酒杯內；

7. 最後將餘下的1/4個青檸掛在杯口上作裝飾便完成。

Long Island Iced Tea

材料：淡冧酒、伏特加、氈酒、龍舌蘭酒、檸檬、可樂

做法：1. 將檸檬切開，留下一片檸檬備用，其他榨汁；

2. 將冰塊、檸檬汁、各25ml的淡冧酒、伏特加、氈酒及龍舌蘭酒倒進酒杯中攪勻；

3. 將15ml可樂慢慢倒進杯；

4. 最後將檸檬片掛在杯口上作裝飾便完成。