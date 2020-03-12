原定於春季舉行的瑞士兩大錶展先後因為武漢肺炎肆虐而取消，驟看那是一時的時勢所逼，但實際上兩個錶展的故事迥異，如非行內人，或者會懵然將之混為一談。

前身名為SIHH的Watches & Wonders集中在高級腕錶的展覽，錶展更傾向以現場氣氛帶給參觀者教育與感受。(圖片來源：SIHH)

在說起兩個錶展各自故事前，先講一下大潮流。近年網上通訊的威力愈見強大，其實不止錶展，任何類型的貿易展覽的存在已經愈來愈沒意義。現在要做貿易，再詳細的資料都可以輕易以電子方式送達，就連商務會談，也可通過各種通訊軟件輕易辦到。除非是一些必須拿上手嘗試的商品，否則一般貨品，買賣雙方的親身會面已變得無意義。

Baselworld的主場館中也有一些如Patek Philippe 與Rolex等錶壇最具份量的品牌坐鎮。(圖片來源：Baselworld)

兩大錶展的分水嶺正在於此，前身名為SIHH的Watches & Wonders集中在高級腕錶的展覽，錶展雖然也重視銷售的成效，但更傾向以現場氣氛帶給參觀者教育與感受，務求令他們可以變成行業長遠而固定的客戶。在這前提下，一個實體的展覽與其能提供的現場體驗，就成為了這個錶展在近年來即使網上展覽大為流行，仍能做得愈來愈好的因由。

自從Swatch Group於前年離開之後，Baselworld變得冷清不少。(圖片來源：Baselworld)

相對來說，Baselworld的形式就更貼近一般常見的業界展銷會，雖說主場館中有一些如Patek Philippe 與Rolex等錶壇最具份量的品牌坐鎮，但錶展更大的比例，是包含一些中低價的腕錶產品，以至不同的零件供應商同場展銷。而這類型的產品，也是最容易被網上展覽所取代的。

Baselworld只能不斷引入一些名不經傳的牌子進場充撐場面。(圖片來源：Baselworld)

先天優勢不足，Baselworld在管理及收費上也一直為人垢病，內行人全都明白，即使沒有武漢肺炎，Baselworld早成風中殘燭，大品牌相繼離場，捱的只是時間問題。Baselworld的劣勢更體現在他們宣傳今年錶展安排的形式，當Watches & Wonders簡單直接地說今年取消，Baselworld卻是矯揉造作地聲稱只是延期，不過延期長達幾乎一年，明眼人一看，就懂得是為了避免要給今年已落訂的參展商打退堂鼓之機，否則下年重開，還有沒有人會參考幾乎是路人皆知的事。

只是看鐘錶零件的話，根本無必要長途拔涉而來。(圖片來源：Baselworld)

錶展的未來，從兩大錶展的走向已經清楚可見。真正的高級腕錶界，仍然能保持著那種奢華的氛圍，如果像Baselworld那樣，每當有知名品牌離開，就力攻更低價的市場，如此飲鴆止渴，未來如何大家很快就會看到。