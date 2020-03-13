登珠峰難度在於？細說珠峰攀登史

最近大家都或會加入行山潮，其實就算是否「忽然山友」，行山也是個好習慣，只要自律就好。而如果已經是登山愛好者，定必有一個宏願：登上最高峰，也就是珠穆朗瑪峰。原來要上珠峰已經不是「難事」，只要交上數十萬元的「入場費」、團費或訓練費用。所以現在，每年的5月都是登峰的旺季，在最近香港山徑見到的排長龍，竟然也見於珠峰⋯⋯但縱使入場門檻已降低，但登山的難度不減，故此也不斷有登山的死傷者出現。今回，就來說說珠峰登山史，以及近年的趨勢。

原來早在1921年已經有登山隊嘗試登頂，但直至1953年才出現登頂成功的例子。珠穆朗瑪峰為世界第一高峰，高達海拔約八千八百多米，其名字「Mount Everest」來自英屬印度測量局局長George Everest。位於中國與尼泊爾的邊界，所以一直也成為爭奪國界的目標。北坡位於中國西藏自治區，南坡則位於尼泊爾，故登頂也只有這兩條路線。然而，大多數的登山者都是從相對難度較低的南坡出發，而北坡的死亡率也相當高，所以要從北坡出發，中國登山協會規定必須為分別攀登過六千、七千及八千米山峰的有經驗登山者。直至現在，每年登頂旺季都有雙位數登山客喪命，而大多都發生在八千米高度之上，並發生於下山過程中，所以實在是不容忽視。

珠峰攀登史

1921年，史上第一支英國登山隊攀登珠峰，到達海拔七千米。

1922年，第二支英國登山隊是用供氧裝置突破海拔八千米，但未成功攻頂。

1924年，George Herbert Leigh Mallory和Andrew Comyn Irvine帶領第三支英國登山隊攻頂，二人於登頂

過程中失蹤。Mallory的遺體於1999年在海拔8150米處被發現，但找不到他的照相機，故無法確定他們是否

史上首位登頂之人。這項爭議成為登山史上著名的「馬歐之謎」。

1953年5月29日，來自紐西蘭的三十四歲英國登山隊隊員Edmund Percival Hillary與39歲的尼泊爾雪巴族

嚮導Tenzing Norgay於南坡登上珠峰，是紀錄上第一個登頂成功的登山隊伍。

1956年，以阿伯特·艾格勒為首的瑞士登山隊在人類歷史上第二次登上聖母峰。（有準確記錄以來）

1960年5月25日，中國人首次登上聖母峰，分別為王富洲、貢布、屈銀華，此次攀登也是首次從北坡攀登成

功。

1975年，日本人田部井淳子成為世界上首位從南坡登上聖母峰的女性。

1975年，中國登山隊第二次攀登聖母峰，九名隊員登頂，其中藏族隊員潘多成為世界上第一位從北坡登頂

成功的女性。

1978年，奧地利人彼得·哈貝爾和義大利人賴因霍爾德·梅斯納首次未帶氧氣瓶登頂成功。

1980年，波蘭登山家克日什托夫·維里克斯基第一次在冬天攀登聖母峰成功。

1988年，中國、日本、尼泊爾三國聯合登山隊首次從南北兩側雙跨聖母峰成功。

1993年，參與兩岸聯合珠穆朗瑪遠征隊，吳錦雄成為首位登頂的台灣人。

1996年，包括著名登山家羅布·哈爾和史考特·費雪在內的15名登山者在登頂過程中犧牲，是史上攀登聖母

峰犧牲人數最多的一年。美國「戶外」雜誌記者強·克拉克幸運逃過一劫，將親身經歷寫成《巔峰》（Into

Thin Air）一書。來自台灣的高銘和死裡逃生，寫下《九死一生》一書。

1998年，美國人湯姆·惠特克成為世界上第一個攀登聖母峰成功登頂的殘障人士。