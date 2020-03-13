登珠峰難度在於？細說珠峰攀登史

最近大家都或會加入行山潮，其實就算是否「忽然山友」，行山也是個好習慣，只要自律就好。而如果已經是登山愛好者，定必有一個宏願：登上最高峰，也就是珠穆朗瑪峰。原來要上珠峰已經不是「難事」，只要交上數十萬元的「入場費」、團費或訓練費用。所以現在，每年的5月都是登峰的旺季，在最近香港山徑見到的排長龍，竟然也見於珠峰⋯⋯但縱使入場門檻已降低，但登山的難度不減，故此也不斷有登山的死傷者出現。今回，就來說說珠峰登山史，以及近年的趨勢。
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原來早在1921年已經有登山隊嘗試登頂，但直至1953年才出現登頂成功的例子。珠穆朗瑪峰為世界第一高峰，高達海拔約八千八百多米，其名字「Mount Everest」來自英屬印度測量局局長George Everest。位於中國與尼泊爾的邊界，所以一直也成為爭奪國界的目標。北坡位於中國西藏自治區，南坡則位於尼泊爾，故登頂也只有這兩條路線。然而，大多數的登山者都是從相對難度較低的南坡出發，而北坡的死亡率也相當高，所以要從北坡出發，中國登山協會規定必須為分別攀登過六千、七千及八千米山峰的有經驗登山者。直至現在，每年登頂旺季都有雙位數登山客喪命，而大多都發生在八千米高度之上，並發生於下山過程中，所以實在是不容忽視。
珠峰攀登史
1921年，史上第一支英國登山隊攀登珠峰，到達海拔七千米。
1922年，第二支英國登山隊是用供氧裝置突破海拔八千米，但未成功攻頂。
1924年，George Herbert Leigh Mallory和Andrew Comyn Irvine帶領第三支英國登山隊攻頂，二人於登頂
過程中失蹤。Mallory的遺體於1999年在海拔8150米處被發現，但找不到他的照相機，故無法確定他們是否
史上首位登頂之人。這項爭議成為登山史上著名的「馬歐之謎」。
1953年5月29日，來自紐西蘭的三十四歲英國登山隊隊員Edmund Percival Hillary與39歲的尼泊爾雪巴族
嚮導Tenzing Norgay於南坡登上珠峰，是紀錄上第一個登頂成功的登山隊伍。
1956年，以阿伯特·艾格勒為首的瑞士登山隊在人類歷史上第二次登上聖母峰。（有準確記錄以來）
1960年5月25日，中國人首次登上聖母峰，分別為王富洲、貢布、屈銀華，此次攀登也是首次從北坡攀登成
功。
1975年，日本人田部井淳子成為世界上首位從南坡登上聖母峰的女性。
1975年，中國登山隊第二次攀登聖母峰，九名隊員登頂，其中藏族隊員潘多成為世界上第一位從北坡登頂
成功的女性。
1978年，奧地利人彼得·哈貝爾和義大利人賴因霍爾德·梅斯納首次未帶氧氣瓶登頂成功。
1980年，波蘭登山家克日什托夫·維里克斯基第一次在冬天攀登聖母峰成功。
1988年，中國、日本、尼泊爾三國聯合登山隊首次從南北兩側雙跨聖母峰成功。
1993年，參與兩岸聯合珠穆朗瑪遠征隊，吳錦雄成為首位登頂的台灣人。
1996年，包括著名登山家羅布·哈爾和史考特·費雪在內的15名登山者在登頂過程中犧牲，是史上攀登聖母
峰犧牲人數最多的一年。美國「戶外」雜誌記者強·克拉克幸運逃過一劫，將親身經歷寫成《巔峰》（Into
Thin Air）一書。來自台灣的高銘和死裡逃生，寫下《九死一生》一書。
1998年，美國人湯姆·惠特克成為世界上第一個攀登聖母峰成功登頂的殘障人士。
Edmund Percival Hillary及Tenzing Norgay（網上圖片）
不管如何，現今的登頂已變得相對普遍，縱使死亡率依然不減，但整個過程已變得奢華，照顧一位登山者有著一個團隊。大家都或聽過一個說法，珠穆朗瑪峰上的雪已大大減少，甚至在不久的將來消失，因為一人一口呼吸已經足夠改變山上的環境生態。每年有著三百多位登山者闖珠峰，而且必須要陪伴一名雪巴人嚮導，故最低消費也是實際登山者的兩倍人數，加上每年適合登峰的日子相當有限，多則只有十天，要招呼上千人，登山過程中分分鐘要排隊上。比著十多年前，在山上遇難的話，甚至沒有人手把屍體抬下山。說到雪巴人，是尼泊爾一帶居住於高山的族群，最著名的有隨Edmund Percival Hillary上山並列為珠峰的最早征服者的Tenzing Norgay，他自小就為各國登山隊服務，其能力也相當出眾，被譽為「雪山之虎」及「有三個肺的男子」。雪巴人上山甚至不需要氧氣樽，但有志登山的人士，最好不要全部依靠他們，充足的訓練相當重要，因為在八千米上生起意外來並沒有任何人可以幫助得到。
珠峰攀登史
2000年，尼泊爾著名登山家巴布·奇里從大本營出發由北坡攀登，耗時16小時56分登頂成功，創造了登頂的
最快紀錄。
2001年，美國人維亨邁爾成為世界上首個登上聖母峰的盲人。
2003年，紀念人類首次成功攀登聖母峰50周年。
2009年，台灣人江秀真成為首位從南、北兩側均成功攀登聖母峰的女性。
2009年5月22，台灣人李小石揹著媽祖神像登頂成功。
2010年5月22日，英國人普伊（Lewis Gordon Pugh）在聖母峰上的冰湖裡游動一公里，費時22分51秒，成
為聖母峰長泳的第一人。
2010年5月22日，來自美國加州13歲少年喬丹·羅麥羅從北側成功登上聖母峰，成為世界最年輕登上聖母峰
者。
2012年5月19日，來自日本山梨縣的73歲女登山家渡邊玉枝於當地時間上午7時成功登上聖母峰，成為年齡
最高的女性登頂者。
2013年5月23日，日本登山家三浦雄一郎於80歲時，第三度登上聖母峰，成為最年長的登頂者。刷新尼泊爾
登山家於2008年以76歲攻頂成功的紀錄。