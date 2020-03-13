因為疫症影響，今年多個展覽相繼被取消，當中包括三月份的日內瓦車展。應變反應一如車廠的產品，平治立即將陣地轉移，安排了一次網上直播發報會，介紹了多部重點新作之餘，也符合了他們未來的主提，就是在電子化上更加盡心盡力。

日內瓦車展取消，今年平治改以網上直播形式發佈新作。(圖片來源：Mercedes-Benz)

今年車展的第一主角，就是車廠的中級系列E-Class。這個系列是車廠最暢銷的車款，而今年的全新一代，於裡裡外外都有大幅度提升。更動態的設計中，由大燈、尾燈、散熱器格柵和前保險槓都經過全盤改造，特別推出的All-Terrain版本在外觀上，更貼近於SUV車型。

E-Class的All-Terrain版本在外觀上，更貼近於SUV車型。(圖片來源：Mercedes-Benz)

新一代駕駛輔助系統亦全面提升，配合更舒適的內裡設計足教你耳目一新。至於更重點的改革，體現在動力系統上面。七個油電混合動力版本，涵括房車、旅行車型、汽油、柴油、後驅或全輪驅動各版本。

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+ 用上一台三公升雙Turbo引擎為汽車帶來高達435匹馬力，與及520Nm的扭力。(圖片來源：Mercedes-Benz)

另一款重點作品，則是Mercedes-AMG E 53 4MATIC+。新作憑藉更加醒目的設計，更個性化的眾多訂製選擇以及MBUX信息娛樂系統，令汽車的外觀有了更活潑的動感魅力。機械方面，一台三公升雙Turbo引擎為汽車帶來高達435匹馬力，與及520Nm的扭力，令汽車不單止有動感的外觀，而是在實際行車表現上都有了相匹配的表現。

Mercedes-AMG E 53 4MATIC+更個性化的眾多訂製選擇以令汽車的外觀有了更活潑的動感魅力。(圖片來源：Mercedes-Benz)

除此之外，因應時代的轉變及要求，平治在今年車展上，亦宣告了將會在CLA Coupé、CLA Shooting Brake及GLA三款汽車身上加入EQ power標籤，以行動說明車廠對環境與將來的責任感。新車將於春季開始接受預訂。