Hip Hop界史上不可或缺的重要元素 米高佐敦都冧

坐穩時光機回到80年代初，那是紐約布魯克林區內的黑人社區，年輕人們都三五成群的聚在一起，並隨著音樂拍子展示出他們獨有之舞技，從此Hip-Hop亦正式成為了他們生活的一部份。Hip-Hip除了是音樂種類外也屬於美國流行文化的重要一環，𥚃頭更包含了街頭元素的服飾打扮。80年代經歷了Afrika Bambaata及RUN DMC的洗禮，頓時出現了一堆時尚關鍵字，當中包括了adidas superstar以及今期主角CAZAL。

不要弄錯Hip-Hip打扮就一定是那種闊袍大袖，其實早在70年代尾80年代初，大部份的黑人青年尤其是生活在東岸的大多數會穿上直腳牛仔褲，腳踏一對adidas superstar或Puma Suede，簡單的呈現出一種生活態度。相反在配飾方面眼鏡亦成為Mix & Match的重要搭配單品，而來自德國的CAZAL亦一直受到外界所談論，那種集街頭與華麗間的結合更改寫了傳統眼鏡設計的舊有模式；正所謂輸人不輸陣，大家希望能擁有一副如電視機般的鏡框作品。

(圖片來源：farmerlife.ru)

除了adidas superstar外，RUN DMC也成為推動Cazal的幕後黑手。 (圖片來源：absolution.com)

Back in the days

在著名攝影師Jamel Shabazz的記錄下，我們感受到80年代初期的紐約街頭風貌，特別在他輯錄的經典攝影集「BACK IN THE DAYS」，不管是黑人又好、拉了族裔又好，𥚃頭可說是見證了美國街頭文化的初形。至於明星效應的威力亦導致普羅大眾對產品有某程度的好感，尤其在當時還未有互聯網的年代，大家會根據MV或報章雜誌來複製那些名人巨星的衣著打扮，慢慢形成了一種潮行文化。

80年代紐約的街道造型，黑人女生也佩戴上Cazal的經典型號616，而照片亦成為日後時裝歷史發展的重要一頁。(圖片來源：thistlemagazine.tumblr.com)

正所謂「Hip-Hop you don’t stop」，造型加甫士何其重要。這是屬於Old School Hip-Hop文化的根源，當然Cazal眼鏡也是不可或缺的重要元素。 (圖片來源：thecoli.com)

(圖片來源：thecoli.com)

記得《Vogue》曾經講過Cazal為美國流行文化帶來的影響，在「Back in the days」𥚃頭你會發現很多具啟發性的靈感，感覺特別有趣。(圖片來源：Vogue)

在著名攝影師Jamel Shabazz的記錄下，我們感受到80年代初期的紐約街頭風貌，特別在他輯錄的經典攝影集「Back in the days」，值得大家收藏。(圖片來源：complex)

充滿傳奇性的607、616

CAZAL的設計無疑是別樹一格，特別是經典型號607及616，在當時來說卻改變了整個潮流趨勢，大家都希望成為RUN DMC裡頭的Darryl McDaniels。直至90年代初，NBA風潮席捲全球，而Michael Jordan聯同名導演Spike Lee合作拍攝Air Jordan 4的電視廣告，其中Spike Lee 就戴上印有Brooklyn 字句的Cycling Cap，並且佩戴CAZAL的616，直接了當的向世人宣告這個來自東岸的時尚造型是那麼的經典和深入民心。回想起CAZAL與Hip-Hop文化的不謀而合，造就出一個具標誌性的潮流關卡，在歷來多個經典影像的支持下，這種感覺好叫人回味無窮。

Behind the scenes ，Michael Jordan換了一身Spike Lee造型，在6.6的身高下又有另一種風味。(圖片來源：Michaeljordans ig)

1991年名導演Spike Lee為Air Jordan 4拍攝電視廣告，整個配搭和概念都是影響著後世，成為經典中的經典。 (圖片來源：perfect vision optical)